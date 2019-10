González niega al juez haber pedido un millón para financiar al PP de Madrid

El expresidente madrileño Ignacio González ha negado al juez de Púnica haber pedido un millón de euros para financiar al PP de Madrid en una reunión de 2012 con el exdirectivo de la Agencia de Informática y Comunicación de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, ya que ha dicho que esa reunión nunca existió.

González ha declarado hoy durante unas dos horas ante el magistrado imputado en la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño, por la que mañana está citada la expresidenta Esperanza Aguirre, de quien hoy González ha dicho que desconoce su papel en las campañas electorales más allá de ser la líder del partido.

Según han informado fuentes presentes en su declaración, González ha negado haber pedido un millón de euros a Martínez Nicolás, tal y como declaró otro exdirectivo de ICM que le había contado este, y ha indicado que nunca supo nada de una presunta caja B en el partido madrileño.

Sobre una reunión celebrada en 2004 donde supuestamente se dieron instrucciones para contratar al empresario Horacio Mercado y ayudar así a desviar dinero al partido, ha dicho que Aguirre estuvo presente pero que no recuerda que se dieran dichas instrucciones, sino que solo se presentó el logo de la Comunidad de Madrid "La suma de todos".

A González, que ha declarado con gafas de sol al parecer por un problema en los ojos, le han preguntado las fiscales por el papel que desempeñaba Aguirre y el exconsejero Francisco Granados (también imputado) en la campaña electoral de 2007, donde presuntamente se desviaron fondos.

El expresidente se ha limitado a indicar que eran la número uno y el número dos del partido y que no sabe qué papel tenían en la campaña.

Sobre su labor como director de campaña y el destino del dinero, ha afirmado que no sabe cómo se gestionaba porque él nunca llevó las cuestiones económicas, sino la coordinación política. No tenía responsabilidades, ha incidido, en temas de contratación, ni en ningún tema contable o económico del partido, asuntos de los que se encargaba el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

También se le ha preguntado por la cláusula del 1% para publicidad que se incluyó en numerosas adjudicaciones de consejerías madrileñas y que, según los investigadores, servía en realidad para financiar al PP al ir a parar esos contratos a la empresa de Mercado Over Marketing.

Al respecto, ha dicho que fue el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela quien ideó esa cláusula y que recuerda que se incluía en contratos de esa consejería, pero que desconoce si era para desviar fondos.

Según las fuentes presentes, ante la reiteración de respuestas de González de "no recuerdo" o "no sé", la fiscal le ha recriminado su desconocimiento dado que, ha indicado, fue número dos de la Comunidad de Madrid y de Aguirre. "¿Cómo es posible que no sepa o no recuerde nada?", le ha dicho.

Otro de los temas por los que le ha preguntado la fiscal (solo ha respondido a Fiscalía y a su abogado) es su papel en la fundación Fundescam, que también sirvió presuntamente para desviar fondos al PP de Madrid.

González era patrono de Fundescam, pero ha sostenido que nunca asistió a ninguna reunión de la fundación y que ni siquiera sabe dónde se celebraban. Ha indicado que él dejó de ser patrono en 2007 porque, al no estar activo en la fundación, prefirió dejar el puesto a otra persona.

Y sobre la presunta financiación irregular del PP por parte de la empresa Indra, adjudicataria de contratos públicos, ha explicado que conoce a su expresidente imputado, Javier Monzón, porque le veía en actos institucionales, pero que no sabe nada de esa supuesta financiación.

Hoy también ha declarado la exconsejera Gador Ongil, que fue presidenta de Fundescam porque, según ha dicho en su comparecencia, le puso Aguirre en ese puesto en 2010.

Gil ha reconocido al juez que la sede de Fundescam era la misma que la sede del PP, en concreto la primera planta del edificio de la calle Génova, donde se ubica la rama madrileña del partido.

En esa planta se reunían el patronato, ha indicado, pero se ha desvinculado de la parte económica porque, según la investigada, todas sus cuentas las gestionaba el exgerente Beltrán Gutiérrez.