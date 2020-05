González Laya dice que se ha intentado identificar a proveedores no fiables para no volver a contratarlos

Insiste en la solidaridad europea: "Para que el mercado único funcione en Alemania y Holanda debe ser sólido en España e Italia"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este miércoles que todos los países han tenido problemas con productos que no están a la altura, y que lo que hay que hacer es "identificar a los proveedores que no están a la altura y tratar de asegurar que no suministran más". "Al menos es lo que hemos intentado hacer en España", ha dicho.

Así lo ha afirmado en una entrevista en la cadena CNBC, recogida por Europa Press, en la que también ha defendido que la UE y China deben tener una relación comercial que sea "mutuamente beneficiosa", basada en términos justos de comercio e inversión. A su juicio, eso es posible con diálogo y negociación.

González Laya también se ha mostrado partidaria de un análisis internacional sobre el origen y el control de la pandemia, "con el propósito de aprender lecciones para que no pase otra vez".

Por otro lado, ha defendido que la UE se está moviendo "mucho más rápido" que en 2008 para dar una respuesta europea a la crisis, afirmando que hace solo dos meses que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó la idea del fondo de recuperación.

Sobre la respuesta europea a la pandemia, González Laya ha explicado en el diario italiano 'Il Messaggero' que, dado que los eurobonos parecen ser algo "totémico" y "difícil de manejar" con sus opiniones públicas, se está pensando en otras formas de mutualización.

Se trabaja, ha explicado, de una "inversión común" que se financie con deuda perpetua para responder a las necesidades de los países más afectados. "Nos interesa sobre todo cómo se financiará el fondo, quién lo financiará y cuál será su volumen", ha detallado, además de la necesidad de que otorgue transferencias y no préstamos, para no aumentar la deuda de los países.

"La crisis será profunda y la deuda pública solía enfrentarla, pero la capacidad de los Estados miembros es diferente. En Alemania, el Gobierno aprueba ayudas estatales a las grandes empresas. Pero no todos tienen la misma fortaleza financiera, es necesario identificar el camino para que haya simetría entre las diversas situaciones", ha señalado.

ES "ENGAÑOSO" PRESENTARLO ENTRE NORTE Y SUR

Sin embargo, ha advertido de que es "engañoso" presentar la negociación como una "una discusión entre el norte y el sur", porque se trata de cómo responder a una pandemia "de la que nadie en Europa es responsable y que afecta al mundo entero".

La UE, ha dicho, es un mercado único, de manera que si hay solidaridad y una respuesta común se podrá salir de ella más rápido pero, si no, "el mercado único ya no servirá y la salida de la crisis será lenta y difícil para todos".

Así, ha defendido que "la solidaridad responde directamente al interés de todos los países". "Para que el mercado único funcione para los Países Bajos y Alemania, este mercado único también debe ser sólido en Italia y España", ha añadido.