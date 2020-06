González Laya no cree que sea momento de represalias comerciales por la 'tasa Google' porque complicaría la recuperación

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que no cree que sea el momento de que Estados Unidos tome represalias comerciales contra los países europeos si siguen adelante con el impuesto a los servicios digitales, porque esas medidas retrasarían la recuperación económica en un momento que ya es de gran "turbulencia" y "volatilidad".

"Yo no recomendaría seguir por la vía de las represalias o de las sanciones comerciales, que añadirían dificultades a una salida de la crisis que ya de por sí es tremendamente complicada", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.

González Laya ha explicado que la carta del secretario del Tesoro de Estados Unidos, avisando en contra de la conocida como 'tasa Google', la ha recibido no solo España, sino vaios gobiernos europeos, y todos han respondido de la misma forma, recordando que había un "compromiso de todos" para elaborar esta tasa en el seno de la OCDE y que ellos siguen decididos a llevarla a cabo.

Según ha dicho, le gustaría "pensar que Estados Unidos no va a salirse" de este compromiso, pero si lo hace Europa va a "seguir adelante" con una tasa que, según ha defendido, es un impuesto a la actividad digital "independientemente de quien la ejerza", y "no es un sistema discriminatorio hacia un país o una empresa". "No vamos a caer en esa trampa", ha añadido.

"La fiscalidad forma parte de la soberanía nacional, en este caso europea", ha defendido la ministra, señalando que es difícil pedirle a un ciudadano que contribuya si su empresa tiene una actividad analógica pero no pedírselo a la digital.

Aunque Estados Unidos "de repente se ha descolgado" del compromiso en la OCDE, ha señalado que para Europa es "fundamental" construir este sistema impositivo más justo. De paso, ha opinado que "sería bueno armonizar" la fiscalidad analógica en la UE, pero ha reconocido que esa "es otra discusión".

Una vez más, González Laya no ha dado pistas sobre si presentará su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), afirmando que no responde a "cuestiones hipotéticas" sobre el futuro y que en el presente está "enormemente comprometida" con su trabajo y tiene tanto que no tiene tiempo para pensar en otra cosa.