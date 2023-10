González critica la amnistía porque supone reconocer que ellos tenían razón y el Estado no

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho este martes que igual que estuvo a favor de los indultos a los encausados del procés, ahora está en contra de la amnistía porque lo primero fue rebajar la pena y lo segundo significa el olvido y reconocer que los independentistas "tenían razón y el Estado no".

En una entrevista en Antena 3, González se ha mostrado, una vez más, crítico con la amnistía que exigen los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y ha recordado que los independentistas no piden que se les perdone, sino que se reconozca que ellos hicieron "lo correcto y el Estado era represivo".

Sobre las reuniones con Bildu y Junts

Sobre la reunión que mantuvo Sánchez con los portavoces de Bildu en el Congreso para buscar su apoyo a la investidura, ha señalado que él no hubiera actuado así, lo que no significa "que descalifique" al que lo hace, ha apostillado.

Y sobre el encuentro entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha tirado de ironía para calificarlo como "maravilloso" y de "aurora boreal".

"Yo voté al PSOE, por si algunos se olvidan"

Sobre las críticas que cuestionan que está ahora más cerca de las tesis del PP, entre otras cosas por mostrar abiertamente su rechazo a la amnistía, ha querido dejar claro que ha votado al PSOE en las últimas elecciones "por si algunos lo olvidan", ha apostillado.

Tras asegurar que "personalmente nunca votaría a un Gobierno del PP, el exdirigente socialista ha opinado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo "ha cometido todos los errores y más, como por ejemplo querer los votos del PSOE y querer derogar el sanchismo".

A la pregunta de por qué habla ahora sabiendo el coste personal que esto supone, ha contestado: "Tengo una edad para no callarme, una edad en la que no aspiro a nada... a que los hijos de mis hijos no tengan un lío de convivencia".

"Lo único que quiero es que se preserve la convivencia", ha sentenciado, antes de recalcar que la políticas no se hacen unilateralmente para que duren.

Partidario de las listas electorales semiabiertas

Por otra parte, González ha abogado por que las listas electorales se abrieran para que los ciudadanos pusiéramos orden. "Sólo pediría listas semiabiertas" para elegir a los representantes de las Cortes.