González Corral se queja de que el Gobierno negocia por su cuenta con Bruselas la no implantación de peajes en autovías

La consejera de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, María González Corral, ha mostrado este viernes su malestar por las negociaciones que el Gobierno central mantiene con Bruselas, sin contar con las distintas comunidades autónomas, para evitar la implantación de peajes en las autovías a partir de 2024.

"Una vez más me he enterado por la prensa de esas negociaciones del Gobierno con la UE, de la misma forma que también me enteré del mismo modo de la posibilidad de implantar peajes a partir de 2024", ha declarado con enojo la consejera del ramo, quien ante esa línea de actuación por parte de la Administración central ha recordado que lo que viene solicitando al ministerio del ramo es "transparencia y comunicación fluida con las comunidades autónomas".

Y es que, tal y como ha advertido en declaraciones recogidas por Europa Press, es preciso que todos estén informados y que todos puedan aportar sus ideas e inquietudes para sus respectivos territorios.

"He visto que se habla de esas autopistas ferroviarias y espero que cuando se planteen ejecutar distintos proyectos nos escuchen para poderles trasladar nuestras demandas", ha sentenciado la consejera.