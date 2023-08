González (PP) asegura que la Junta finalizará la primera fase del Anillo Hídrico de la sierra en septiembre

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha avanzado que la Junta finalizará la primera fase del Anillo Hídrico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en septiembre, lo que, a su juicio, demuestra el "gran compromiso" del presidente, Juanma Moreno, con el agua y las infraestructuras hídricas.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha subrayado que desde que Juanma Moreno está en la Junta "se han encauzado las soluciones" para el problema del agua en la provincia y en Andalucía.

En este sentido, ha explicado que las dos administraciones de las que se dependían para evitar los cortes de agua en los municipios de la sierra eran, por una parte, la Junta de Andalucía, "gobernada durante 40 años por el PSOE", y la otra, Giahsa, "la empresa suministradora del abastecimiento del agua, que ha estado también gobernada por el Partido Socialista desde que se constituyó hace ahora más de 30 años".

"Por tanto, había sido un bloqueo permanente a esos municipios y a sus vecinos. Pero desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía, ya están puesta en marcha obras tendentes a evitar ese problema después de 40 años de inacción por parte de los anteriores gobiernos socialistas", ha aseverado.

Así, ha señalado que a Juanma Moreno "sólo le ha bastado una legislatura" para poner en marcha la primera fase del Anillo Hídrico de la sierra de Huelva, que "permitirá evitar esos cortes de agua".

No obstante, ha reprochado que, incluso con Juanma Moreno ya en la Presidencia de la Junta, Giahsa "seguía bloqueando", pero después de que el PP haya asumido la Presidencia de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia (MAS) "todo van a ser facilidades para que cuanto antes se consuman las obras y se eviten los cortes de agua".

Además, ha avanzado que el proyecto del Anillo Hídrico de la Sierra consta de tres fases y la primera, "que no soluciona al cien por cien el problema, pero sí es importante para encaminar la solución", está ya "al 85% de ejecución de la obra" y "está previsto que acabe al finalizar el mes de septiembre", además, "se va a solapar la segunda y la tercera fase para que cuanto antes se eviten estos problemas".

"Por tanto, la intención de ejecutar la obra se está haciendo y ahora va a ver dos administraciones amigas de los municipios de la sierra de Huelva que van a trabajar de la mano para solventar ese problema que tienen los vecinos de esos municipios", ha comentado.

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Por otra parte, ante las infraestructuras hídricas reivindicadas, el popular ha señalado que el candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo se comprometió, "por vía de urgencia", a que "esta provincia tenga esas obras tan necesarias, no solo para la agricultura, sino para el turismo, industria y el abastecimiento humano".

De este modo, ha garantizado el "compromiso indiscutible, contundente y rotundo" de Feijóo de si es presidente del Gobierno, "iniciar los trámites administrativos para que cuanto antes comiencen las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, presa de Alcolea y de las conducciones de agua al Condado de Huelva, desde la cuenca del Tinto y el Piedras a la cuenca de Guadalquivir.

"Lo que no se puede permitir es que en cinco años el gobierno de Pedro Sánchez no haya movido ni un metro cúbico de tierra para ejecutar ninguna de esas obras. Es más, ha mandado a emisarios a engañar a los agricultores de Huelva, ya que Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, ha venido a Huelva varias veces y ha dado distintas fechas para iniciar las obras del desdoble del túnel de San Silvestre. La última fue en marzo para decir que las obras comenzarían en junio, pues hemos iniciado agosto y las obras no han comenzado", ha aseverado.

Por ello, ha criticado que ha finalizado la legislatura y "la verdad es que no ha comenzado ni la obra de desdoble del túnel de San Silvestre, ni se ha continuado con las obras de Alcolea, ni del canal de Trigueros, ni de las conducciones de agua al Condado".