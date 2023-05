Gómez (Cs) pide un plan de choque "eficaz" para evitar la fuga de sanitarios de Ibiza

El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Parlament y número dos, Juanma Gómez, ha destacado la necesidad de un plan de choque "eficaz" para evitar la fuga de personal sanitario de Baleares.

Así lo ha enfatizado Gómez tras la reunión, este jueves en Ibiza, con el Sindicato de Enfermería Satse, junto a representantes de la formación en la isla.

Según ha dicho, desde CS quieren reconocer al personal sanitario el sobreesfuerzo que llevan realizando en estos últimos años en las Islas, "una de las regiones más infradotadas en este ámbito", ha declarado.

Entre otras cosas, ha lamentado que Baleares es una de las comunidades en las que más tarjetas sanitarias por profesional se acumulan, "algo que ha sido denunciado por la asociaciones de profesionales de forma reiterada y que genera una gran frustración vocacional".

Gómez se ha querido referir también a las largas listas de espera a las que deben enfrentarse los pacientes del hospital de referencia en las Pitiusas, Can Misses, recordando que "hay más de 14.000 personas en lista de espera para ser visitado por un especialista y más de 2.300 pacientes pendientes de programar para una cirugía no urgente".

Además, ha criticado la falta de especialistas como oncólogos, recordando que "se trata de una especialidad particularmente crítica, pues la falta de profesionales provoca que los especialistas deban desplazarse de otras islas, con el perjuicio que ello supone para los pacientes y para la propia calidad del servicio que se presta".

En relación al plan de choque, ha considerado que será "fundamental actualizar el plus por insularidad que se encuentra actualmente congelado y equipararlo al que se ofrece a los sanitarios de Canarias y de Ceuta y Melilla".

"En Canarias el plus es de entre 300 y 400 euros, elevándose a los 600 y 800 en Ceuta y Melilla, y no puede ser que en Baleares se ofrezcan únicamente entre 60 y 90 euros", ha reclamado Gómez, añadiendo que "la Unión Europea vela por la igualdad entre todos los territorios y en las Islas no se está respetando".

Por último, ha querido referirse a las posibilidades de concertar determinados servicios con la sanidad privada "como ya ha ocurre con la Cruz Roja o Sant Joan de Deu", recordando que estas concertaciones "han podido descongestionar parte del atasco que se ha producido en la sanidad pública".

Asimismo, ha solicitado una dotación presupuestaria suficiente para la sanidad pública, con un énfasis especial en reconstruir la atención primaria, la pediatría, la oncología, la psicología clínica y la alergología.

Por su parte, el candidato al Consell, Javier Torres, ha recordado que "el contacto con las asociaciones de profesionales ha sido constante a lo largo de la legislatura" y que "el compromiso de Ciudadanos con la sanidad pública es indiscutible".

También ha reiterado la necesidad de mejorar las retribuciones de los sanitarios para que "las ofertas que se realizan desde la Conselleria sean más atractivas y permitan retener al personal, especialmente en Ibiza y Formentera, donde la situación es particularmente dramática", ha sentenciado.