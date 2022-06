Gómez (Más País) defiende el proyecto Por Andalucía pese a resultados y califica a Nieto de "magnífica candidata"

La cabeza de lista de Por Andalucía por la circunscripción de Sevilla a las elecciones andaluzas de 19 de junio y diputada electa del Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha considerado este jueves que "nuestro proyecto de futuro es Por Andalucía" aun cuando "los resultados no son los que nos hubieran gustado".

Un hecho que se ha explicado por el hecho de que "nuestra candidata quizás no fuera tan conocida", aun cuando ha descrito a Inmaculada Nieto como "una magnífica candidata, que tiene mucha experiencia, mucha solvencia, compromiso, quizás con el hándicap de que su perfil no era tan conocida, pero podemos trabajar eso".

En una rueda de prensa en Sevilla, Esperanza Gómez ha defendido la continuidad de Por Andalucía, coalición que engloba a Izquierda Unida, Podemos Andalucía y Más País Andalucía así como Verdes Equo e Iniaciativa del Pueblo Andaluz, por cuanto le ha reconocido "virtualidades y posibilidades de futuro" y se ha preguntado sobre qué le ha faltado a esa suma para considerar que "nos ha faltado capacidad de trasladar que éramos un proyecto alternativo, progresista, verde, feminista, que va más allá de la mera suma de siglas".

"No hemos tenido éxito por el poco tiempo", ha reflexionado la diputada electa por Sevilla, quien ha hablado de "una campaña muy atropellada", para abogar por "una oposición útil además de consolidar un proyecto para Andalucía".

La también presidenta de Más País Andalucía ha indicado que "ahora no es que vayamos a quedarnos parados" y ha avanzado que "a partir del 1 de septimbre iniciaremos un proceso de escucha donde impliquemos a las Mareas y otros colectivos que tienen espacio en un proyecto como éste", aun cuando ha remarcado "sin restar méritos a lo que hemos hecho", en referencia a la consecución de "un grupo parlamentario propio para hacer una oposición sensata".

Esperanza Gómez ha afirmado que "estamos satisfechos como Más País Andalucía por conformar un espacio más abierto, de colaboración por encima de la competición", mientras que desde una perspectiva de su partido ha glosado el hecho de que "obtenemos representación parlamentaria, el escaño por Sevilla lo ostentaré yo", para seguidamente defender que Por Andalucía "nos parece que abrimos un nuevo ciclo de colaboración entre actores progresistas que posiblemente se reproduzca en otros territorio", convencida de que "tiene que marcar el rumbo a otros territorios ante la ola, el avance del PP, de la ultraderecha".

Esperanza Gómez ha sostenido que "en Más País queremos ser un partido de escucha, tratando de implicar a la sociedad", mientras que ha precisado que "son procesos independientes, no relacionados los unos con los otros" ante la pregunta del proyecto que encabezará la vicepresidenta Yolanda Díaz denominado Sumar y que abrirá igualmente ese proceso de escucha.

Sobre el funcionamiento del grupo parlamentario, donde de los cinco parlamentarios tres corresponden a Podemos, uno a IU (Inmaculada Nieto) y otro a Más País Andalucía (el escaño de Esperanza Gómez), ha reconocido que "no hemos hablado de cómo se va a organizar el grupo parlamentario", aunque ha abogado por que "las tres organizaciones que no están presentes" se manifiesten en el trabajo parlamentario porque "somos representantes de Por Andalucía y hay que ser cuidadosas para se vean a las que no están".