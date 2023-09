Gómez luchará contra los trasvases que "arruinan" el futuro e "hipotecan" el desarrollo económico de C-LM

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Emiliano García-Page seguirá luchando por los intereses de Castilla-La Mancha, "defendiendo el agua contra los trasvases que arruinan nuestro futuro e hipotecan el desarrollo económico de nuestra región".

Con estas palabras, Gómez recordaba en comisión parlamentaria que su Consejería ha incorporado, por mandato directo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, las competencias en materia de agua.

"Castilla-La Mancha es generosa y solidaria, lo hemos demostrado con creces, jamás nos negaremos a ofrecer agua para beber, pero como gobierno no podemos permitir que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región tengan que abandonar sus pueblos, porque aquí no cuenten con la disponibilidad de este recurso en cantidad y calidad y no puedan mantener sus negocios, en definitiva, su vida", ha manifestado la consejera.

Este Gobierno, ha reconocido, "ha conseguido un hito para el río Tajo cuidando su biodiversidad y sus ecosistemas, estableciendo un caudal mínimo, por primera vez, de 7 metros cúbicos por segundo que, además irá aumento de forma progresiva", por ello, ha añadido, "vamos a seguir vigilantes y exigiendo que se modifiquen las reglas de explotación de forma inmediata".

Además, ha asegurado que se seguirá apostando por asegurar el agua para los habitantes de la región, tanto en calidad como en cantidad, a través de los diez sistemas de abastecimiento que suministran agua a más de 650.000 personas "con un compromiso cierto en cuanto a financiación y ejecución puesto al servicio de las necesidades establecidas", como las siete actuaciones que se están llevando a cabo con una inversión de 8,5 millones de euros. Sin olvidar el retorno a los ríos del agua en las mejores condiciones, para lo que se están acometiendo actuaciones cuya inversión superan los 73 millones de euros construyendo 23 nuevas depuradoras, ha explicado.

También ha recordado la puesta en servicio del primer ramal del Sistema de Abastecimiento a la Llanura Manchega, para el abastecimiento de 15 municipios de las provincias de Cuenca y Albacete. "Para ello hemos firmado convenios con 12 ayuntamientos y se está redactando el proyecto para la implantación de un sistema de ósmosis inversa en la Estación de Tratamiento de Agua potable de la misma".

Un sistema, ha apuntado, diseñado para atender en un futuro la demanda de más de 500.000 personas, aliviando la situación de escasez que sufre esta zona y además mejorando la calidad del agua.