Gómez cree que el PP "ya piensa en cómo desinvertir en la sanidad pública"

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha considerado este martes que el Partido Popular "ya piensa en cómo desinvertir en la sanidad pública" y ha asegurado que se siente "orgullosa" de la labor de los profesionales sanitarios de Baleares.

Así lo ha indicado, en el pleno del Parlament, en respuesta a la diputada del PP Isabel Borrás, quien ha preguntado a la consellera si está satisfecha con los datos de su gestión.

La diputada 'popular' ha resaltado "el trabajo admirable" de los profesionales sanitarios "a pesar del maltrato institucional" que, según ha dicho, reciben por parte del Govern. "Usted ha logrado que todos los médicos se pongan de acuerdo y le hayan hecho una carta porque le reclaman buena gestión", ha lamentado.

"No es real Verge del Toro, no es real Son Dureta, no es real el Parque de Bons Aires", ha censurado Borrás, quien ha señalado que el PP "deberá acabar todo a partir del año que viene", en referencia a las infraestructuras sanitarias. También ha criticado las listas de espera para cirugía y consultas, y ha asegurado que "no hay ni médicos ni enfermeras". "Ustedes con más hacen menos, nosotros con menos haremos más", ha concluido la diputada.

En este punto, la consellera Gómez ha considerado que "queda muy claro" que el PP "ya piensa en cómo desinvertir en la sanidad pública". "No les interesa que las cosas vayan bien, las demoras han mejorado desde la sexta ola", ha destacado Gómez, a la vez que ha apuntado que "se puede ver el vaso medio vacío o medio lleno". "Tenemos indicadores muy buenos, tenemos otros muy mejorables, pero estamos trabajando", ha añadido.

URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, también en materia sanitaria, el diputado de Ciudadanos (Cs) Juanma Gómez ha preguntado sobre las demandas de los profesionales de los servicios de urgencias de atención primaria.

Según el diputado, el plan de choque anunciado por el Govern para reducir las demoras ha resultado "insuficiente e ineficaz" y ha creado "una competencia entre los servicios asistenciales y los profesionales", ya que buscan una mayor remuneración. Así, el diputado de la formación naranja ha reclamado a la consellera que "no haga más parches, sino que apueste por medidas concretas".

La consellera de Salud ha afirmado que las demoras sí han bajado con el plan de choque y "disminuirán poco a poco". "No podemos cambiar de la noche al día dos años de pandemia", ha concluido.

Sobre los servicios de urgencias, Gómez ha reconocido que ha sido "un verano complejo", dado que la población aumenta, los profesionales tienen vacaciones y en julio hubo un incremento de bajas por COVID. Frente a esta situación, se ha incrementado el número de unidades del 061, se ha aumentado el precio de la actividad extraordinaria para compensar a los profesionales y se ha llegado a un acuerdo con la sanidad privada para que pueda atender casos de los turistas.