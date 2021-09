Goirigolzarri (Caixabank) pide que los fondos europeos atajen la "baja productividad" española y lleguen a las pymes

Interviene en el III Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR21 de Alicante

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido este jueves que es fundamental llevar a cabo una buena gestión de los Fondos Europeos Next Generation, porque suponen "una oportunidad única para revertir las debilidades estructurales de la economía española" y más en concreto la que considera como uno de sus "males endémicos": la baja productividad.

Durante su participación en el 'III Fórum Excelencia Directiva' FEXDIR21, organizado por el Círculo de Directivos de Alicante, --y donde ha sido entrevistado por Juan Ruiz, presidente de Deloitte España--, Goirigolzarri ha apuntado que, aunque "todavía hay que ser cautos con los escenarios macro de la pandemia, estamos en una fase de recuperación que tendrá un gran brío".

El presidente de Caixabank ha valorado el hecho de poder contar con unos "fondos excepcionales y externos" como los Next Generation para "salir de una crisis con un proceso de transformación", ya que volver al escenario precovid "no es suficiente", ha puntualizado.

En especial, Goirigolzarri ha señalado que la principal debilidad de la economía es su baja productividad y espera que los fondos puedan situar este indicador más próximo al que registran otros países de la Unión Europea. Para ello, ha reclamado "políticas de oferta" que son sinónimo de "reformas de calado, como el sistema laboral, el sistema de pensiones o las regulaciones que no propician la creación de nuevas empresas y establecen barreras a una sana competencia".

Asimismo, el presidente de CaixaBank ha instado a "no caer en la tentación" de usar los fondos solo a corto plazo. "Debemos tener una visión más estratégica y asegurar que su utilización mejora la productividad de nuestra economía en el medio y largo plazo", ha apuntado.

También ha pedido "enorme transparencia" en la gestión de los fondos, tanto en su inversión como en el seguimiento de los resultados e impacto que generen en la sociedad. "No debemos olvidar que España es un país de pymes, y a ellas deben llegar los fondos", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que el papel de la banca puede ser "fundamental" para ello.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CONTRA LA DESIGUALDAD

En el proceso de transformación al que se enfrenta la economía española en los próximos años, Goirigolzarri ha advertido de que habrá sectores que irán al alza y otros en decadencia, por lo que ha reivindicado "la educación y la formación a lo largo de toda la vida profesional" y ha instado a las empresas a involucrarse más en la formación, por ejemplo, en la formación dual, "en la que estamos muy lejos de las prácticas centroeuropeas", ha reconocido.

REGULACIÓN DIGITAL "CON LAS MISMAS REGLAS DEL JUEGO"

En materia de digitalización, el presidente de CaixaBank ha admitido que los bancos están "tremendamente impactados por la transformación tecnológica" pero ha invitado a verlo como "una oportunidad" para "dar un mejor servicio a nuestros clientes a la vez que mejora la eficiencia de nuestros procesos".

No obstante, Goigolzarri ha señalado que "es necesaria una regulación que acompañe a estos cambios, bajo la premisa de que la regulación, las reglas de juego, han de ser las mismas para todos los jugadores que realicen la misma actividad, con independencia de su sector de origen, ya que lo contrario generará arbitrajes regulatorios, que en el pasado hemos visto que son una fuente de desestabilización del sistema financiero mundial", ha puntualizado.

En todo caso, ha defendido que, "por mucha virtualización que tengamos, las personas seguirán siendo clave" porque los clientes van a seguir demandando una relación personal, "que tendrá su máximo valor en la asesoría y contratación de productos y las personas seguirán jugando un papel clave en la diferenciación entre las buenas y las malas entidades".

"DEJAR A ATRÁS UN MODELO YA AGOTADO"

Precisamente, el lema este año de FEXDIR21 es 'Las personas en clave de éxito y recuperación', algo que la presidenta del Círculo de Directivos de Alicante, Eva Toledo, ha puesto en valor durante la inauguración del Fórum.

Toledo ha augurado "muchos cambios en los próximos meses" a raíz de la crisis que ha desencadenando la pandemia, un "reto" pero también "una gran oportunidad para la transformación económica y social. En este sentido, la directiva ha apostado por "dejar atrás un modelo ya agotado" de un a época en la que considera que ha habido "exceso de agresividad y violencia, y a veces falta de ética y de transparencia.

Ahora, Toledo ha apuntado que "materias como la digitalización y la sostenibilidad deben estar en la agenda de cualquier directivo", que además debe "dotarse de capacidades" de las que no estaba enseñado, "si no, no seremos útiles y nos quedaremos fuera del mercado", ha advertido.

La directiva ha querido terminar su intervención con una aplaudida reflexión personal sobre el valor de los "detalles", del humanismo, la filosofía y la ética, que han puesto de relevancia la pandemia. "El directivo del mañana tiene que liderar con cabeza y corazón", ha concluido.

"SUMA DE INTELIGENCIAS" PÚBLICO-PRIVADAS

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que ha asistido al foro, ha subrayado la importancia de que la Administración y la iniciativa privada vayan "de la mano" en el proceso de recuperación.

También el alcalde de Alicante, Luis Barcala, querido poner en valora la necesidad de "sumar y generar inteligencia colectiva" con la colaboración público-privada para resolver todos aquellos "problemas complejos" que se presenten, como lo que ha generado la pandemia.