Goia (PNV) cree que Sémper debería "ser consciente" de que el interés que suscita es por ser "díscolo" en el PP

"Yo tengo la ventaja de pertenecer al PNV, estar orgulloso de ello y no avergonzarme", afirma Goia

El alcalde de San Sebastián y candidato a la reelección por el PNV, Eneko Goia, ha afirmado que el cabeza de lista del PP, Borja Sémper, debería "ser consciente" de que suscita interés por ser "del PP y díscolo", lo que genera "morbo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Goia ha reconocido que "no se confía" pese a los buenos resultados que le ofrecen las encuestas, aunque ha sostenido que tiene la sensación de que la ciudadanía de San Sebastián está "contenta y satisfecha en términos generales con el trabajo realizado" durante la presente legislatura.

"San Sebastián se ha puesto en marcha. Cuando accedimos a la Alcaldía la ciudad tenía un potencial enorme, pero había un Ayuntamiento que era incapaz de acompañarla. Ahora nos hemos alineado con la fuerza de la ciudad y hay proyectos importantes en marcha que ponen a San Sebastián en otro nivel, mejor, referente a nivel internacional en algunas cosas y con una calidad de vida muy alta", ha indicado.

A su juicio, los donostiarras aún recuerdan "la dificultad de alcanzar acuerdos" producida en la pasada legislatura -- con EH Bildu en la Alcaldía-- y ha destacado que ya con el PNV en el gobierno, 2016 fue un año "muy importante" para la ciudad.

"Las valoraciones que se hacen sobre la capitalidad europea de la cultura son diversas, pero la ciudad dio un salto para ser un referente a nivel internacional. Hoy San Sebastián es una ciudad conocida a nivel internacional que representa los valores de Europa", ha defendido.

Para Goia, "lo que se hace" en San Sebastián representa "un referente para otros lugares" y ha apostado por "hacer las cosas bien, sin aparentar lo que uno no es".

"DIFERENCIAS NOTABLES"

Cuestionado por el pacto de gobierno con PSE-EE, lo ha considerado "positivo al dotar de estabilidad al Ayuntamiento y permitir que las cosas se hagan". No obstante, ha advertido de que hay "diferencias notables" entre votar a PNV y PSE, entre las que ha enumerado el posicionamiento jeltzale en favor "del derecho a decidir".

Asimismo, ha afirmado que en unas elecciones municipales la persona --el candidato-- tiene "más peso" que en otras elecciones en las que "la sigla" cuenta con más valor.

"Eso es una cosa, pero otra es hacer parecer lo que uno no es que es lo que intenta hacer uno de los candidatos... Yo tengo la ventaja de pertenecer al PNV, estar orgulloso de ello y no avergonzarme. Hay quien parece que se avergüenza de pertenecer a un partido político y trata de esconderlo", ha afirmado en referencia al candidato del PP a la Alcaldía, Borja Sémper, y al hecho de que no aparezca las siglas de su formación en los carteles electorales.

En este sentido, ha señalado que Sémper es "muy mediático y suscita interés en medios de ámbito estatal no por cuestiones relacionadas con San Sebastián sino por ser un personaje díscolo dentro del PP y eso vende".

"Se trata de hacer valer esa ventaja pero, sinceramente, creo que debería ser consciente de que el interés que suscita es por ser del PP, no por otra cosa, por ser díscolo y por alimentar el debate dentro del PP y eso genera morbo para los medios de comunicación", ha finalizado.