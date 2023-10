El Gobierno y la Xunta acuerdan "vías de solución" para Altri, que podrían alcanzar hasta una inversión de 200 millones

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado que en la reunión que ha mantenido este martes con el ministro de Industria, Turismo y Comercio en funciones, Héctor Gómez, se han acordado "vías de solución" para la financiación de la pastera 'Altri' en Galicia, que podrían alcanzar una inversión de hasta 200 millones de euros.

Así lo han explicado ambos dirigentes en una rueda de prensa conjunta desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, después de la reunión que han mantenido y que ha versado sobre cuatro temas de la competencia de Héctor Gómez.

En concreto, Rueda ha hablado de 'Altri', recordando que dejaría 2.500 puestos de trabajo y 900 millones de euros de inversión, señalando que "por primera vez" ha visto, según ha dicho, una "voluntad real de articular soluciones para que este proyecto pueda ser viable".

Al respecto, el presidente gallego ha precisado que hay un "planteamiento claro" de en torno a estos 200 millones de euros, aunque las actuaciones y el financiamiento más determinado se concretará en una reunión técnica en próximas fechas.

STELLANTIS

El otro tema que se ha abordado ha sido el de la factoría de 'Stellantis' en Galicia, del que Rueda ha dicho que Héctor Gómez le ha trasladado que las perspectivas "son buenas" para que pueda beneficiarse de la convocatoria del próximo PERTE destinado al vehículo eléctrico.

"Tiene que haber la resolución, pero el trabajo previo que se ha venido desarollando, la propia Stellantis, nos mueve al optimismo, es fundamental que una fábrica tan importante siga abriendo nuevas vías de producto", ha proclamado Rueda.

Al respecto, el ministro Héctor Gómez cree importante "garantizar" la comunicación con la empresa Stellantis, que ha acudido a este PERTE, destacando también la importancia de esta planta en Galicia por su "estrategia territorial".

Y en cuanto a la planificación eléctrica, el ministro en funciones ha defendido que el Gobierno central no pondrá en riesgo ningún proyecto por este motivo. "No va a haber un proyecto que no cuente con el respaldo de suministro eléctrico por parte del Gobierno de España y por parte de Red Eléctrica", ha defendido.

En cualquier caso, ambos dirigentes han destacado el acercamiento de posturas en varias de estas cuestiones. En el caso de Rueda, ha señalado que ha visto un "cambio de postura" en el Gobierno central en materias como la de la inversión en Altri.