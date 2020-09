El Gobierno veta el debate en el Congreso de una ley de Vox para poner fin a la salida de los militares a los 45 años

Alega que su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios de 208 millones de euros el primer año

El Gobierno ha vetado el debate parlamentario de una proposición de ley registrada por Vox en el Congreso de los Diputados para la aprobación de una ley única de la carrera militar que, entre otras cuestiones, acabaría con la salida de los militares temporales de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

Vox registró esta reforma legislativa el pasado mes de mayo con el objetivo de sacar adelante una ley única de la carrera militar con un régimen común para los oficiales, suboficiales y militares de tropa y marinería.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos. La Mesa del Congreso decidirá la próxima semana si asume o no esta postura del Gobierno, aunque lo habitual es que lo haga.

El documento remitido al Congreso por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, recogido por Europa Press, calcula que el aumento de gasto que supondría esta iniciativa rondaría los 208 millones de euros. "Se considera que la aprobación de la Proposición de ley es susceptible de producir un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación", alega el Ejecutivo.

La reforma legislativa planteada por Vox supondría que todos los efectivos de tropa y marinería que actualmente tienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas pasarían a ser permanentes, poniendo fin a su salida de la milicia a los 45 años.

El Gobierno apunta que esta medida afectaría a un total de 65.500 efectivos que están actualmente en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y su continuidad supondría un aumento de 95,88 millones euros para el Ministerio de Defensa.

Vox también quería que todos los reservistas de especial disponibilidad (RED) volvieran a ser incorporados a las Fuerzas Armadas. Se encuentran en esta situación 2.300 efectivos y su reincorporación tendría un coste de 44,4 millones, según calcula el Gobierno.

Además, la proposición de ley quería que los efectivos pasasen a la reserva a los 56 años. El Gobierno calcula que entrarían en esta condición unos 3.000 militares, con un coste de 68 millones de euros que ser irían incrementando anualmente hasta los 612 millones.

"LA NACIÓN NO PUEDE ABANDONAR A SUS MILITARES"

Este veto ha sido recibido con indignación por los diputados de Vox, que han acusado al Gobierno "socialmunista" presidido por Pedro Sánchez de "dejar tirados" a los militares. "Ellos. Que dan todo por España", ha reprochado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona.

En su iniciativa, el partido liderado por Santiago Abascal defendía que "la Nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad". Y denunciaba que los militares de tropa y marinería no pueden quedar sujetos "por vida" a "una precariedad que no afecta a los empleados públicos".

Para acabar con esta situación, Vox proponía que estos militares entrasen en las Fuerzas Armadas por un periodo inicial de tres años y, transcurridos estos, pudieran optar entre permanecer como permanentes o permanecer otros tres años en la carrera.