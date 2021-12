Gobierno Vasco reconoce a las víctimas de atentados de ETA no esclarecidos

El Gobierno Vasco ha comenzado este viernes, con la colaboración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la entrega de documentos de reconocimiento a las víctimas de atentados de ETA que no han sido esclarecidos y resueltos por la justicia.

El acto, celebrado en Bilbao, ha consistido en la entrega de los "Cuadernos de Memoria y Reconocimiento" a los familiares de 86 víctimas de ETA en atentados cometidos antes de 1979 que, en su gran mayoría, no han sido resueltos, aunque incluyen también cerca de una veintena que están "parcialmente" esclarecidos y otros en los que los autores fueron amnistiados.

Los "Cuadernos de Memoria y Reconocimiento" recogen en un dossier quiénes fueron, cómo vivieron y cómo murieron estas víctimas del terrorismo de ETA entre 1968 y 1979, así como diverso material gráfico proporcionado por familiares con la ayuda de la AVT, cuya presidenta, María Teresa Araluce, ha asistido al acto.

También incluye un documento firmado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el que expresa "solemnemente el reconocimiento institucional del Gobierno Vasco" a la familia de la víctima como "una contribución al derecho a la verdad y a la justicia" y subraya la injusticia de cada asesinato.

El lehendakari comparte con la familia y allegados de la víctima "el recuerdo, reconocimiento y homenaje a una persona que vio injustamente truncado su derecho a la vida" y concluye que "mantener su memoria contribuye a evitar que algo parecido pueda volver a repetirse".

En el acto celebrado en Bilbao, al que han asistido familiares de una veintena de estas 86 víctimas, la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reconocido que "durante años" las instituciones vascas no han "sabido transmitir" su "cariño" a estas víctimas de ETA.

Durante el homenaje se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas de ETA, se ha recordado a las tres personas asesinadas por la banda terrorista en un 17 de diciembre y se ha celebrado una charla con familiares de tres de las víctimas reconocidas hoy.

En la charla ha participado José María García, el mayor de los siete hijos del agente de la Guardia Civil Argimino García, asesinado por ETA en 1974 en Mondragón a los 50 años, quien ha lamentado que su familia se encontró "muy sola" tras el atentado, y se ha mostrado tajante al asegurar: "Perdonar sí, pero olvidar no".

Por su parte, Eulalia, la viuda de Jesús María Colomo, un camarero asesinado en Beasain en 1979, ha asegurado que durante 41 años, hasta que le comunicaron la organización del acto celebrado hoy, no fue capaz de decir "en voz alta" que su marido había sido asesinado, "por vergüenza o por miedo".

Eulalia, que tenía entonces veinte años y estaba embarazada, se siente ahora "liberada" al poder contar su historia, aunque no puede perdonar a los asesinos de su marido.

También ha intervenido Rosa Vadillo, cuyo marido, Epifanio Benito, un chapista afiliado a UGT, fue asesinado en un atentado de ETA en Durango en 1978, quien ha reprochado que se sintió "totalmente desamparada" por el Gobierno Vasco hasta que en diciembre de 2000 recibió el primer reconocimiento.

Ninguno de los familiares de estos tres hombres asesinados por ETA ha recibido hasta el momento noticia alguna sobre las investigaciones policiales o judiciales de sus casos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Artolazabal, que ha agradecido la colaboración de la AVT, ha destacado que estos "Cuadernos" son una contribución al "derecho a la verdad en los casos no resueltos o de esclarecimiento incompleto; os merecéis una verdad con mayúsculas, sin adjetivos".

"No sois seres anónimos, conceptos y entelequias a las que ETA quiso borrar de la faz de este país. No sois un nombre más en una lista macabra. Sois personas de carne y hueso y no podemos devolveros la vida, pero sí restituiros la dignidad", ha declarado.

Artolazabal ha enumerado una a una las localidades donde fueron asesinadas estas 86 víctimas como parte de "un mapa imaginario que nunca hubiéramos debido de trazar. En estos municipios fueron impune e injustamente asesinados vuestros esposos, padres, hermanos y hermanas, cuñados, amigos" por la "barbarie y sinrazón de ETA en los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia porque ETA fue barbarie y sinrazón siempre".

El Gobierno Vasco prepara actualmente el "Cuaderno de Memoria" de otro medio centenar de víctimas de ETA cuyos asesinatos no han sido esclarecidos aún.