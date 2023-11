Gobierno Vasco pide precaución el domingo por las afecciones al tráfico por la 58 Behobia-San Sebastián

El Gobierno Vasco ha pedido precaución este próximo domingo por las afecciones al tráfico entre San Sebastián e Irun (Gipuzkoa), con motivo de la 58 edición de la carrera Behobia-San Sebastián.

El Departamento vasco de Seguridad ha indicado que las afecciones a la circulación comenzarán a las 06.20 de la mañana y se prolongarán hasta la finalización de la prueba. La carrera arrancará a las 09.30 horas para participantes en silla de ruedas, cinco minutos más tarde saldrán las personas participantes en patines y a las 09.55 horas llegará el turno del inicio de la prueba a pie.

Comenzará en Behobia, junto a la Isla de los Faisanes y discurrirá desde Irun por la carretera GI-636, para subir el alto de Gaintxurizketa y acceder por esta misma vía hacia el casco urbano de Errenteria.

A continuación, la carrera entrará en Pasai Antxo por la avenida de Navarra y a través de ésta se internará en Donostia por el Alto de Miracruz, Gros y el paseo de la Zurriola, finalizando en el Boulevard. Las últimas personas participantes tomarán la salida en Behobia hacia las 11.45 horas.

Desde las 06.20 horas hasta la finalización de las labores de limpieza se cortará el tramo de la GI-636, en Irun, entre la glorieta de Oxinbiribil y la glorieta de Behobia en ambos sentidos, para todo tipo de vehículos. Se establecerá un desvío alternativo para los turismos a través del polígono 54 de Irun y para los vehículos pesados por la autopista AP-8.

A partir de las 08.30 horas, en la zona de Gaintxurizketa, se establecerá un 'bypass', de tal manera que una parte de la vía (sentido Irun) se utilizará para canalizar el paso de las personas participantes hacia Errenteria y la otra (sentido Donostia) será para la circulación de vehículos, conectando con la carretera GI-2638 (Gaintxurizketa-Lezo).

También a partir de las 08.15 horas de la mañana el tramo de la GI-636, desde el kilómetro 7,9 (inicio del Alto de Gaintxurizketa) hasta el kilómetro 2,5 (Altamira) se cerrará al tráfico en ambos sentidos y se establecerá el citado desvío alternativo por la GI-2638, hasta la rotonda de Altamira, desde donde se podrá conectar de nuevo con la GI-636, en la zona del túnel de Don Bosco.

Teniendo en cuenta la gran participación en la prueba, con 30.000 personas inscritas, y el amplio periodo de tiempo del corte de la carretera GI-636, entre Gaintxurizketa y Pasaia, se recomienda utilizar vías alternativas entre Irun, Donostia y el resto de localidades afectadas por la carrera.

Durante la celebración de la prueba está prohibido realizar cualquier actividad en la vía, que no se corresponda con la autorizada, es decir, no se podrá marchar a pie, correr sin dorsal, invadir la vía, etc. Dichas prácticas conllevan peligro para quienes participan en la prueba y para el tráfico en general, y son sancionables.

Asimismo, durante las horas previas a la prueba, los viandantes que transiten en forma de marcha por las vías donde se desarrollará la Behobia-San Sebastián deberán observar con especial atención las normas sobre circulación de peatones por la calzada o el arcén, sin incurrir en conductas de riesgo.