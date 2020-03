Gobierno Vasco mantiene el lema contra la "injusticia" del terrorismo para su acto anual por el Día de las Víctimas

El Gobierno Vasco celebrará el próximo miércoles en Vitoria el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y mantendrá el lema 'Fue injusto. Gizartea eta biktimak elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz'(Sociedad y víctimas, juntas construyendo el presente y el futuro)', motivo por el que EH Bildu no asistió el año pasado, al considerarse "excluido" por el eslogan elegido.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria sobre la crisis humanitaria en Grecia y Turquía, el secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha confirmado la celebración el próximo día 11 de marzo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Según ha informado, en esta ocasión, el Ejecutivo va a organizar en Vitoria el acto "con el mismo esquema y lema" que los celebrados los dos años anteriores, que han consistido en una concentración con un acompañamiento musical y, posteriormente, tiene lugar un "discurso de cierre" por parte del Lehendakari.

En el acto organizado en San Sebastián el año pasado, bajo el lema 'Fue injusto. Gizartea eta biktimak elkarrekin oraina eta etorkizuna eraikiz'(Sociedad y víctimas, juntas construyendo el presente y el futuro)', asistieron representantes de todos los partidos con la ausencia de EH Bildu --aunque EA estuvo presente--, al considerarse "excluido" por el eslogan elegido.

Preguntado sobre si el Gobierno ha recibido la comunicación de algún partido rechazando su asistencia al acto, Fernández ha explicado que "hace semanas" el Gobierno se dirigió a los grupos parlamentarios para informarles sobre esta convocatoria, y ha concretado que no han recibido "ni por escrito ni por teléfono, ninguna comunicación, ni de participación ni de no participación". No obstante, ha explicado que no habían solicitado confirmación a los partidos.