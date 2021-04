Gobierno Vasco insiste en que no saben "qué sucederá el 10 de mayo" y dice que la situación es "preocupante"

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha reiterado este jueves que "no sabemos qué sucederá el 10 de mayo", tras la finalización del estado alarma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que la situación es "preocupante".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, y ante la posibilidad expresa por la vicelehendari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, de que el estado de alarma "puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma", Zupiria ha indicado que el objetivo del Gobierno Vasco es "tener unas garantías jurídicas para, si hay que tomar decisiones o mantener las actuales medidas, hacerlo con seguridad jurídica".

"No sabemos qué sucederá el 10 de mayo. La situación es preocupante, porque tenemos algunas preguntas encima de la mesa y en estos momentos no tenemos el modo de darles respuesta. Aún nos quedan meses de trabajo. No sé si habrá estado de alarma o no, no sé cómo gestionaremos jurídicamente los próximos meses. Lo que está claro es que tendremos que cumplir unas normas básicas", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que Sánchez no ha respondido a la carta enviada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que le expresaba la necesidad de mantener el estado de alarma, aunque ha recordado que cuando el pasado verano Urkullu planteó la necesidad de un confinamiento nocturno, "luego vimos que llegó", y que cuando el lehendakari solicitó, "a su pesar", el estado de alarma, "se estableció en todo el Estado y va a estar en vigor hasta el 9 de mayo". "Ahora, nuevamente, el lehendakari cree que es una garantía", ha añadido.

En este sentido, Zupiria ha señalado que en Alemania "viven una situación parecida", y que han decidido, "a través de una ley hecha en dos semanas, realizar un plan parecido a Biziberri y establecer por ley que se adoptarán unas medidas u otras conforme a la incidencia, entre ellas los horarios nocturnos y confinamientos que competen al estado de alarma". Así, ha lamentado que en el Estado "no se ha hecho nada de eso" y que "no hay respuesta", y que eso crea "una situación incómoda y una ansiedad".

"El lehendakari y el Gobierno vemos que el 10 de mayo necesitamos un marco para tomar decisiones, y lo debemos aclarar cuanto antes, y ya lo llamaremos de una manera u otra. Lo que está constatado es que limitar la movilidad nocturna es beneficioso y ayuda a disminuir las tasas de incidencia y de contagios. Lo que está por aclarar es cómo vamos a lograr eso, y creo que no lo vamos a hacer antes del 4 de mayo", ha lamentado.

Asimismo, y respecto a la ley antipandemia para Euskadi, ha explicado que el objetivo del Gobierno Vasco es aprobarla "con el máximo apoyo posible", y que, como el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU ha mostrado "más disponibilidad que el resto para llegar a un acuerdo", el Ejecutivo pretende "trabajar esa vía".

FÚTBOL Y CULTURA

Por otro lado, Bingen Zupiria ha asegurado, ante la posibilidad de que haya público en los estadios de fútbol, que "no hay manera de garantizar de un modo correcto las entradas y salidas de 15.000 personas".

"Es cierto que es un espacio abierto, pero hablamos de un mínimo de 15.000 personas, que pueden estar seguras en un estadio de fútbol, pero no hay manera de garantizar de un modo correcto sus entradas y salidas", ha insistido.

Asimismo, ha considerado que, "como ya vimos el 3 de abril en Bizkaia y Gipuzkoa" (final de Copa entre Athletic y Real), "no se puede garantizar que vayamos a evitar las aglomeraciones que siempre suele haber fuera de los campos de fútbol".

Además, el consejero de Cultura y Política Lingüística ha afirmado que el experimento realizado en un concierto del grupo Love of Lesbian en Barcelona, en el que se reunieron 5.000 personas sin distancia física y con mascarillas y que los organizadores calificaron de éxito, "también tiene su letra pequeña", ya que, según ha dicho, "los médicos que han participado han mostrado alguna preocupación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Está bien hacer estos ejercicios, y pensar cómo va a ser posible recuperar actos más multitudinarios cuando todos estemos más protegidos con la vacuna, pero creo que aún queda lejos una concentración de 5.000 personas como vimos en esa foto. Aún veo lejos lo de estar bailando y cantando todos juntos", ha indicado.

VERANO

En este sentido, Zupiria ha recordado que Euskadi es "la única comunidad autónoma" en el Estado y en Europa que ha mantenido "actos culturales vivos, abiertos y con público" desde el 1 de junio de 2020, con "límites rigurosos", y que, de cara al verano, "por lo menos tendremos eso como base".

Asimismo, ha destacado que, gracias a mantener actos culturales, "muchos profesionales han podido trabajar y tener ciertos ingresos", y que "muchos ciudadanos han tenido la oportunidad de ir a actos culturales o visitar museos".

"De cara al verano, por lo menos tendremos eso como base, y quizás, si lográramos disminuir la tasa de incidencia, podríamos pensar que los técnicos sanitarios podrían ser más generosos con la medición de los aforos. En todo caso, creo que este verano, aunque las cosas vayan bien desde el punto de vista sanitario, necesitaremos cuidar y cumplir ciertas medidas", ha afirmado.