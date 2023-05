Gobierno vasco expondrá en Bruselas su postura ante el Reglamento sobre datos en alquileres de corta duración

Mantendrá encuentros en la Comisión y el Parlamento Europeo el 22 y 23 de mayo para pedir acelerar la puesta en marcha de dicho Reglamento

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, viajará a Bruselas los días 22 y 23 de mayo para mantener varios encuentros en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo con los responsables de la propuesta de "Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida e intercambio de datos relativos a alquileres de corta duración", a los que expondrá la posición de Euskadi respecto a la misma.

El Gobierno vasco ha recordado que el Reglamento se debatirá en la comisión parlamentaria de Mercado Interior y Consumidores (IMCO) y está prevista su votación en el Parlamento Europeo en septiembre.

El consejero expondrá a los responsables la visión y posición frente a este Reglamento de Euskadi, que ya especificó sus aportaciones en el dictamen realizado a través del Comité de las Regiones en marzo. Con este objetivo se reunirá en el Parlamento Europeo con la eurodiputada Kim Van Sparrentak, que es la responsable de defender el informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta del Reglamento Europeo.

Asimismo, mantendrá un encuentro en la Comisión Europea con el Director General Adjunto de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Hubert Gambs, responsable del texto del Reglamento de alquileres de corta duración.

Tras estas reuniones, el consejero se reunirá con varios de los europarlamentarios miembros de la Comisión Parlamentaria de Mercado Interior y Consumidores, IMCO, donde se debatirá el Reglamento.

Finalmente, Javier Hurtado también mantendrá un encuentro con Cristina Nuñez, secretaria general de la red europea NECSTOUR/Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism, de la que forma parte la Agencia vasca de Turismo, Basquetour.

"MAYOR TRANSPARENCIA"

El Gobierno vasco ha subrayado que consideran "clave" este Reglamento Europeo para dar "mayor transparencia" a las plataformas online que publicitan viviendas para uso turístico y dotar de las herramientas necesarias a las autoridades competentes a la hora de controlar la actividad.

Por ello, el Gobierno Vasco defiende la obligatoriedad de que las plataformas incluyan el número de registro de las viviendas. Además, pide clarificar el régimen sancionador para que las administraciones competentes, como la Comunidad Autónoma Vasca, puedan exigir a las plataformas el cumplimiento del Reglamento. Finalmente, solicita acelerar la puesta en marcha de dicho Reglamento.