Gobierno vasco establecerá el dispositivo "necesario, adecuado" y adaptado a lo que suceda en la final de Copa

Ayuntamiento de Bilbao "apela a la responsabilidad" para que "bajo ninguna circunstancia ocurran imágenes" como las del 3 de abril

El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, ha afirmado que su Departamento establecerá el dispositivo "necesario, adecuado y con la flexibilidad que debe tener para poder ir adaptándose a lo que vaya sucediendo en cada momento" durante la final de Copa que enfrentará este sábado al Athletic Club y al Barcelona F.C.

En una rueda de prensa en la que la concejal delegada de Seguridad Ciudadana de Bivlbao, Amaia Arregi, y el propio viceconsejero han presentado el balance de los hechos delictivos de 2020 en la Villa, Zubiaga ha asegurado que no iba a dar ni el número de efectivos ni su situación, pero ha insistido en que el dispositivo será el "necesario, adecuado y con la flexibilidad que debe tener para poder ir adaptándose a lo que vaya sucediendo en cada momento".

El viceconsejero ha asegurado que está previsto que "haya gente que salga a pasear por Bilbao y a hacerse ver". Ha afirmado, además, que se establecerá un "dispositivo en diferentes zonas, con diferentes horarios, que se irá moviendo y adecuando a lo que esté pasado en la calle, como se hace todos los fines de semana y como se hace siempre".

No obstante, ha dicho esperar que este sábado se "haya aprendido" y que no se confunda el ambiente con "concentraciones que no se pueden hacer". Según ha dicho, en la final de Copa del día 3 había "muchas personas concentradas, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía".

CONCIENCIA CIUDADANA

Zubiaga ha asegurado que el partido es diferente y también lo es la situación epidemiológica, con cierre perimetral y horarios distintos, pero ha insistido en que se podrá en marcha un dispositivo "acorde y flexible". Ha apelado también a la "conciencia ciudadana" para que "no se confunda el riesgo con el ambiente", porque "a lo que era riesgo se le estaba llamando ambiente el día 3".

Por su parte, Arregi ha asegurado que el Ayuntamiento "no quiere, bajo ninguna circunstancia que ocurran imágenes como las del 3 de abril". En la misma línea de lo dicho por el viceconsejero, ha señalado que la "situación es diferente y además, la situación pandémica en Bilbao se ha agravado respecto al día 3, con más restricciones y limitaciones".

La edil ha subrayado que han trabajado "de forma coordinada, como no podía ser de otra forma los dos cuerpos policiales", adecuándose, debido al covid, a las "variaciones" que se han ido produciendo debido a la pandemia.

Ha dicho igualmente que este sábado también las policías se irán "adecuando" para "evitar imágenes como las ocurridas el día 3 de abril. En ese sentido, Arregi ha dicho "estar segura de que los athletizales no estamos orgullosos de las imágenes que se pudieron ver sobre todo en la calle Licenciado Poza de Bilbao".

La edil ha "apelado a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros", y ha pedido "animar a tope al Athletic", pero de forma "responsable, evitando aglomeraciones, huyendo de grandes concentraciones de personas, porque el coronavirus sigue entre nosotros". "Ojalá podamos celebrar el triunfo, pero desde nuestros domicilios", ha dicho, para afirmar, además, que cuando se "acabe con el covid, lo podremos celebrar todos".