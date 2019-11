Gobierno Vasco admite que "lo que pueda ocurrir en Madrid" puede facilitar la aprobación de los Presupuestos de Euskadi

Niega "rotundamente" que Herenegun legitime la violencia, sino "justo lo contrario", y pide al PP que, "si no quiere estar de acuerdo, lo diga"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo autónomo pretende centrar la negociación con las fuerzas de la oposición para buscar su apoyo al proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2020 en torno a "las virtudes" de las cuentas, aunque ha admitido que "del entorno de lo que pueda ocurrir en Madrid" sobre el nuevo Gobierno, puede llegar "alguna facilidad" para sacar adelante dicho proyecto.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que en el Gobierno están "esperanzados" con poder aprobar los Presupuestos para el próximo año, porque consideran que es un proyecto "firme y fuerte" y que "responde al momento que vivimos de manera adecuada".

Así, ha desatacado que, tras la primera reunión mantenida con Elkarrekin Podemos, hay "buena sintonia" entre ambas partes, ya que, según ha explicado, "ellos tienen ciertos objetivos de partido, que nosotros compartimos y con los que los presupuestos coinciden plenamente".

Entre ellos, ha citado "compromisos respecto a la igualdad, a proteger el medio ambiente o a poner en manos de las instituciones públicas los instrumentos sólidos para hacer frente a la situación económica que pueda venir".

En todo caso, ha recordado que, tras la primera reunión con Elkarrekin Podemos, la delegación del Gobierno Vasco se reunirá este próximo jueves con EH Bildu y el viernes, de nuevo, con Elkarrekin Podemos, mientras que la reunión con el PP está "a la espera de que ellos elijan el día".

"Nuestra intención es centrar todas las reuniones en torno a las virtudes de nuestro Presupuesto. Aunque no voy a negar que del entorno de lo que pueda ocurrir en Madrid puede llegar alguna facilidad (para su aprobación), nuestro empeño en estos momentos es mostrar a los grupos parlamentarios que es un buen presupuesto, adecuado, que realiza apuestas correctas y que es el presupuesto que en estos momentos necesita Euskadi", ha destacado.

HERENEGUN

Por otro lado, el portavoz del Gobierno Vasco ha negado "rotundamente" que la nueva formulación de la unidad didáctica Herenegun, que se pretende trasladar a las aulas, legitime la violencia y la actividad terrorista de ETA, tal y como ha denunciado el PP vasco, y ha asegurado que hace "justo lo contrario, porque rechaza claramente toda actividad violenta y terrorista".

"No sabemos de dónde ha sacado el PP sus conclusiones o en qué se ha basado para hacer esas declaraciones. Si no quiere estar de acuerdo, que diga que no quiere estar de acuerdo, pero que no haga afirmaciones que no son ciertas, porque, en nuestra opinión, ese rechazo y la postura firme y tajante ante la violencia está clara", ha asegurado.

Así, ha manifestado que el Gobierno Vasco pretende poner en marcha Herenegun primero en ocho colegios a partir de primavera, y que, tras "ver los resultados que da y la respuesta que tiene", realizará otra evaluación de la unidad didactica y tomará las decisiones pertinentes sobre su contenido y planteamiento.

NUEVO ESTATUTO

Por otro lado, Josu Erkoreka ha recalcado que "el texto jurídico que va a organizar la convivencia" en Euskadi, en referencia al nuevo Estatuto, debe contar "con un amplio apoyo" y "asumir el mayor número de aportaciones posible", porque, en su opinión, "eso es lo que requiere la convivencia".

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que tienen constancia de que los expertos designados por los grupos parlamentarios "están trabajando y tratando de llegar a un acuerdo" para tener el texto articulado del nuevo Estatuto para el próximo 30 de noviembre, fecha en la que deberán culminar su tarea, aunque ha admitido que "lograr acuerdos no es sencillo, teniendo en cuenta que hay grupos parlamentarios muy distintos, que tienen diferentes criterios sobre el autogobierno".

En este sentido, ha afirmado que no se atreve a concretar plazos en los que los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo en torno al texto que el comité de expertos presente en el Parlamento Vasco, "porque, primero, hay que ver qué es lo que llega ese comité y cómo asumen los grupos parlamentarios ese texto".

En todo caso, Erkoreka ha considerado que en esta legislatura se ha logrado "ya un notable avance" y que, "si terminamos con un texto articulado con un nivel importante de acuerdo y aunque no logre unanimidad total, será un gran logro".

"El texto jurídico que va a organizar la convivencia debe contar con un amplio apoyo y asumir el mayor número de aportaciones posible, porque eso es lo que requiere la convivencia. Esa es la voluntad y el deseo que la mayoría comparten en Euskadi, y debe ser nuestro objetivo. Luego, ya se verá cómo proceder con las mayorías, si eso no es posible, pero el objetivo debe ser ese necesariamente", ha indicado.