El Gobierno valenciano recurre el plan del Tajo por perjuicios del trasvase

El pleno del Gobierno valenciano ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso administrativo contra el real decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura, al considerar que supone "un grave perjuicio" a los intereses valencianos.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, quien ha destacado que el contenido de la disposición adicional novena incluida en ese real decreto es "absolutamente arbitraria y contraria a la legalidad", porque el establecimiento de los caudales ecológicos en esos tramos no tiene "justificación técnica".

El Consell, que pedirá en su recurso la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, destaca que esa disposición adicional novena no es la que se sometió a consulta pública, no se corresponde con lo votado en el Consejo Nacional del Agua y no cumple lo que planteó el Consejo de Estado de que la medición de caudales ecológicos se base en criterios técnicos iguales para todos los ríos.

Navarro ha justificado la interposición del recurso para defender los intereses de los regantes y de la ciudadanía del sur de Alicante, los beneficiarios de un trasvase en el que, según ha destacado, llegarían 100 hectómetros cúbicos de agua menos por el incremento de los caudales del Tajo.

La Generalitat alude a los "perjudiciales efectos socioeconómicos" que pueden derivarse de la disminución de recursos hídricos, así como a "la falta de rigor técnico en los cálculos", y por ello autoriza a recurrir el real decreto que aprobó la revisión de los planes hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas.

Frente a las críticas del PP sobre la tardanza del Consell en recurrir esta norma, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha destacado que había que esperar a que se publicara en el BOE el real decreto, lo que ocurrió el viernes pasado, porque son un Ejecutivo "serio y riguroso", que no hace "política ficción" ni recursos sobre notas de prensa.

Aitana Mas ha reprochado al PP que se dedique a incidir "en la confrontación", pues según ha considerado "se están equivocando por completo y sobre todo están utilizando un discurso populista para enfrentar a la ciudadanía".

La portavoz del Consell ha manifestado que las políticas que sean contrarias a los intereses de los valencianos se van a recurrir, pero eso se tiene que hacer una vez se sepa el contenido de las políticas que son perjudiciales, pues lo demás "es un acto de fe".

A su juicio, el Consell ha actuado en este recurso "con total diligencia, y sobre todo en favor de los intereses de los valencianos y de las valencianas".

Respecto a la acusación del PP de que ya se han aumentado estos caudales ecológicos, la consellera de Agricultura ha afirmado que en el real decreto la primera fijación de estos corresponde a 2025, y estamos todavía en 2023.

El Gobierno valenciano estima, no obstante, que el real decreto tiene elementos positivos para la Comunidad Valenciana, como la coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase por el acueducto Tajo-Segura, la creación de un programa de seguimiento del estado de las masas de agua y una comisión bilteral para hacer un seguimiento de las medidas.