El Gobierno valenciano exigirá el martes a Montero las entregas a cuenta

(Actualiza la NA3132 con más declaraciones de Ximo Puig)

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se reunirá el próximo martes con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para exigir la transferencia de las entregas a cuenta correspondientes a 2018 y pedir que su cumplimiento no sea un asunto que decidan los distintos gobiernos.

En ese encuentro, que se celebrará durante la mañana del 10 de septiembre en la sede del Ministerio, Puig también reclamará el abono de las mensualidades del IVA y presentará varias propuestas para que el dinero pendiente llegue a la Comunitat Valenciana, entre ellas a través de créditos, según ha avanzado tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.

Puig ha afirmado que quiere resolver este problema y, en función de cómo se desarrolle la reunión con la ministra, buscar otras vías como la solicitud de convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -donde el Gobierno tiene mayoría- o la del préstamo para que se hagan efectivos los pagos.

Ha dicho que el Consell y su president "garantizan absolutamente los derechos sociales de los valencianos" y que "no habrá ningún recorte en los derechos sociales", en alusión a los posibles recortes presupuestarios que analiza la Conselleria de Hacienda y que supondrían no ejecutar unos 400 millones de euros, algo que, ha dicho, no es "ningún drama" en un presupuesto de 22.000 millones.

Según Puig, ningún partido del Gobierno valenciano quiere recortes sociales y ninguno tiene más legitimidad que otro en esta cuestión, un debate que corresponde al seno del gobierno y en el que los técnicos de la Conselleria de Hacienda están trabajando.

Se trata, ha especificado, de trasladar al próximo ejercicio partidas que puedan derivarse en parte o sean de difícil ejecución en este año, y ha lamentado que la no aprobación de los Presupuestos del Estado por la acción del PP, Ciudadanos y los independentistas "sí tiene consecuencias".

Ha abogado por ir más allá y establecer una nueva cultura política territorial por la que no sea necesario que el gobierno de turno tenga que autorizar las entregas a cuenta, y en este sentido ha sugerido de nuevo la creación de una agencia tributaria de carácter federalista.