El Gobierno trata de corregir su lentitud en la repatriación y otras noticias que debes conocer

1. El Gobierno trata de corregir su lentitud en la repatriación escenificando una bienvenida de madrugada

En la madrugada de este jueves, se espera la llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz del avión A4000M, enviado desde España a Kabul, para llegar a cabo la repatriación del primer grupo de españoles y colaboradores afganos. Una repatriación que lleva días gestionándose y a la que España llega días después que nuestros homólogos europeos.

Según ha informado Moncloa, el avión ha salido de la capital afgana con un grupo de 55 personas y aterrizará en Madrid en torno a las 4 de la madrugada, donde será recibido por los ministros de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá.

2. Sánchez reúne este jueves por videoconferencia a parte de sus ministros por Afganistán





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este jueves una reunión por videoconferencia de los ministros que participan en la operación de evacuación de españoles y colaboradores afganos de Afganistán, según ha anunciado Moncloa, mientras que fuentes gubernamentales han precisado a Europa Press que no volverá hasta el viernes de sus vacaciones.

Sánchez presidirá el grupo de trabajo que está coordinado por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y del que forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Sanidad, Carolina Darias, y el de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones, José Luis Escrivá.

3. Biden dice que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el "caos"

El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el "caos", y reconoció que los talibanes no están cooperando para permitir que EE.UU. saque del país a sus colaboradores afganos. "La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso", dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News, que adelantó un extracto antes de emitirla íntegramente este miércoles.

El mandatario admitió además que a su Gobierno le está costando sacar del país a los afganos que ayudaron a las tropas y el personal de EE.UU. durante la guerra, a pesar de que los talibanes habían prometido permitir el paso seguro de los civiles al aeropuerto.

4. La inmunidad de grupo no se alcanzará con el 70% y podría no llegar nunca

Faltan unos 3 millones de personas por vacunar para alcanzar ese 70% de inmunizados que prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace justo 100 días.

Los vacunados con pauta completa se elevan a 29.9 millones, el 63,2% de la población, según la última actualización del Ministerio de Sanidad. Esos son 3.031.697 de personas menos de los que supondría haber llegado al 70% de la población vacunada, como prometió el Gobierno el 10 de mayo de 2021.

5. Interior mandó un correo a Ceuta el 10 agosto sobre el retorno de menores

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, remitió un correo electrónico al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasrou, el pasado 10 de agosto a las 14.45 horas en el que indicaba en relación a la repatriación de menores no acompañados a Marruecos que se procediera a comenzar esas devoluciones desde ese mismo día. "Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo", dice literalmente el correo al que ha tenido acceso Europa Press.

En el asunto de ese 'mail' se puede leer 'Acuerdo repatriación menores' y lleva adjunto un documento de texto cuyo título es 'respuesta retorno menores Ceuta.doc'. El mensaje del correo fue remitido por Interior a la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le reclamara que en el plazo de 24 horas le entregara el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamentaba la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.