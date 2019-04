El Gobierno trabaja para que el "brexit" se haga "con el menor daño posible"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo trabaja para ayudar a que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se haga "con el menor daño posible" y para que no se perjudique a los ciudadanos.

Celaá ha respondido así en la rueda de prensa del Consejo de Ministros después de que la primera ministra británica, Theresa May, solicitara oficialmente a la UE otra prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio, un requerimiento que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones europeas.

Tras afirmar que aún no se ha evaluado esta petición y que Europa no ha dado respuesta alguna, la portavoz ha apuntado que el deseo y la voluntad de España es que la salida del Reino Unido se haga "con el menor daño posible" y ayudando para que no sea un "'brexit duro".

El objetivo es, ha continuado, que no se perjudique ni a los británicos residentes en España ni a los españoles que viven en el Reino Unido.

"Queremos ayudar en lo posible para que la salida sea lo más civilizada posible", ha añadido.