Gobierno toledano responde a Tolón que no se puede dar licencia al cuartel de la Guardia Civil porque no hay proyecto

El portavoz del Gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, se ha mostrado este miércoles sorprendido ante las declaraciones de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, sobre la licencia del nuevo cuartel de la Guardia Civil al afirmar que no hay "ni siquiera" proyecto. "Si no lo hay no se puede solicitar ninguna licencia, no sé si lo hace por desconocimiento o a mala fe".

En este senido, ha señalado que fue la exalcadesa "la culpable de la paralización de ese cuartel tan necesario para la Guardia Civil, incumpliendo acuerdos durante años y mintiendo sobre las diferentes ubicaciones para su construcción".

"Debe ser que no se ha enterado de nada en los 8 años que ha estado gobernando esta ciudad o es que lo hace a mala fe, porque no hay ni siquiera proyecto y si no lo hay, no se puede solicitar ninguna licencia", ha subrayado el portavoz municipal.

Finalmente, Alcalde ha exigido responsabilidad a la delegada del Gobierno y asegura que Toledo "no se merecía una alcaldesa así que ha mentido y engañado reiteradamente a los ciudadanos y ahora continúa haciéndolo desde su puesto en la delegación de gobierno".

ASUNTOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El portavoz municipal se refería a este asunto tras informar sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local de esta semana en la que se han aprobado, entre otras cuestiones, la adhesión del Ayuntamiento de Toledo a la plataforma de colaboración para la neutralidad climática de las ciudades españolas entes de 2030 con el objetivo de apoyar a las ciudades españolas en su transición hacia dicha neutralidad.

También se ha procedido a la toma en conocimiento de las cifras aprobadas oficialmente por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa referidas a la revisión del Padrón Municipal de habitantes de Toledo a fecha 1 de enero de 2023, que asciende a 86.070 habitantes.

En el área de Gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se procede a la aprobación del expediente para la realización de las obras de restauración del cobertizo de San Miguel, solicitado por el Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Y se toma en conocimiento del informe emitido por la dirección general de Transportes y Movilidad de la consejería de Fomento y aprobación de las tarifas a aplicar en 2024 por el servicio de taxis de la ciudad de Toledo, previa solicitud efectuada por la Asociación Local de Auto taxis de la ciudad con fecha 4 de octubre de 2023 para la revisión de las tarifas del 4,59%.