El Gobierno tiende la mano a Aragonès para que acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes

El Gobierno ha vuelto a tender este martes la mano al presidente catalán, Pere Aragonès, para que asista a la Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes, al tiempo que ha pedido al PP, específicamente a sus presidentes autonómicos, que no intenten "polemizar por polemizar" sobre esta cita.



"Seguimos con la mano tendida y espero y deseo en cualquier caso que, si no es en este foro, en otros podamos seguir hablando, pero este sin duda es muy importante porque sobre la mesa hay asuntos de trascendencia vital", ha dicho la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.



Rodríguez ha afirmado que "sería muy deseable" que Aragonès acudiera a este encuentro y ha señalado que "si se lo quiere replantear, será muy bien recibido; sería importante para Cataluña y lo aplaudiría la ciudadanía catalana".



Al PP y a sus presidentes autonómicos les ha dicho que "no son momentos de polemizar y mucho menos de polemizar por polemizar, que parece que estuviera orquestada esa polémica, cuando tal vez lo que deberíamos hacer es celebrar éxitos que no son solo del Gobierno sino que son éxitos colectivos muy importantes de las comunidades autónomas, como es el proceso de vacunación, que va a estar sobre la mesa".



Tanto al presidente catalán como a los dirigentes populares les ha transmitido que "este es un momento importante en el que las distintas fuerzas políticas y también los territorios tienen que decidir si quieren formar parte de la recuperación o quedarse al margen, y la inmensa mayoría de la ciudadanía desea la recuperación y espera de sus representantes políticos que estén en esa senda de trabajo por la recuperación económica".



En esa línea ha aplaudido la decisión de la Generalitat de que el conseller de Hacienda participe mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha calificado de "reconversión en participación de órganos multilaterales" y en "implicación del Gobierno de Cataluña en el proyecto de nuestro país".



A esta decisión se ha referido también la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha opinado que "esta situación tendría que ser abordada con la máxima normalidad y naturalidad" y ha dicho estar "convencida de que todos estaremos encantados de escuchar al consejero, que se estrena en este órgano".



Por otra parte, Montero ha declarado que a Esquerra Republicana de Catalunya le ha trasladado que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán unas cuentas "revitalizadoras para Cataluña", teniendo en cuenta que "las cuentas de España han aportado un volumen muy importante de inversión".



"Aspiro a revalidar esa alianza cara a estos Presupuestos", ha subrayado la ministra de Hacienda.