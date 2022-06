El Gobierno no teme repercusiones tras el anuncio de Argelia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha lamentado hoy miércoles el anuncio de Argelia de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y ha dicho no temer "repercusiones" porque el Gobierno argelino ha demostrado ser un "socio fiable".



En declaraciones a la prensa antes de intervenir en un foro económico en Alcalá de Henares (Madrid), al que asiste el Rey Felipe VI, Albares ha expresado asimismo su disposición a comparecer en el Congreso de los Diputados por este asunto, tras las peticiones de Cs y PP.



Argelia ha anunciado hoy la suspensión del tratado por la, a su juicio, "injustificable" posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental, el mismo día en el que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso su giro en la posición española sobre este territorio.



En un comunicado, el Gobierno ha lamentado la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, pero ha reafirmado su "compromiso pleno" con su contenido, especialmente en lo que atañe al respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.



Tras lamentar el anuncio, el ministro Albares ha subrayado que el Gobierno español "reitera el compromiso y la adhesión al texto del tratado y a los principios que lo inspiran".



Asimismo ha insistido en la voluntad de España de tener las mejores relaciones con Argelia, "igual que con todos nuestros vecinos, basadas en el respeto mutuo, en la cooperación y en todo aquello que es mutuamente beneficioso para nuestros pueblos".



Albares, que aún no tenido contacto con el embajador de Argelia en Madrid, ha dicho no temer repercusiones tras el anuncio, dado que el gobierno argelino ha demostrado ser un "socio fiable".



"Lo que buscamos y vamos a trabajar todos los días es mantener con todos nuestros vecinos el mismo tipo de relación, y por lo tanto con Argelia, con su gobierno, con el pueblo argelino, relaciones sólidas, basadas en el respeto mutuo y en el beneficio mutuo. Eso es lo que queremos y esa es la voluntad y, por tanto, reitero nuestra adhesión a los principios que rigen el tratado de amistad ", ha concluido.