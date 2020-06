El Gobierno teme que petición del PP de negociar sea "maquillaje" electoral

(Actualiza la NA2096 con más declaraciones de la ministra Montero sobre el PP)

El Gobierno ha respondido afirmativamente a la petición del PP de negociar el decreto de nueva normalidad y ha recalcado que siempre ha tendido la mano a este partido, pero teme que esta disposición de los populares a hablar sea "maquillaje" político en plena precampaña en Galicia y en el País Vasco.

Así ha respondido la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este martes a la petición que ha hecho el líder del PP, Pablo Casado, quien se ha mostrado dispuesto a apoyar este jueves en el Congreso el decreto de la "nueva normalidad" si se incluyen algunas de sus demandas y si el Gobierno se aviene a hablar con su partido.

Antes de ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha arremetido en varias ocasiones contra el PP y ha considerado por ejemplo "inadmisible" que este partido trabaje "en contra" de los intereses de España en Europa.

Después, la ministra ha señalado que el Ejecutivo ha hablado siempre con todos los partidos "que no se han autoexcluido, y por supuesto el PP no va a ser una excepción", y ha asegurado que habrá conversaciones antes del jueves.

Ha confirmado, además, que "hay más contactos" entre el Gobierno y el PP "en el entorno no público" de los que el Partido Popular "quiere reconocer".

La titular de Hacienda ha señalado que "ojalá" los populares "abandonen de forma definitiva" su "seguidismo de la ultraderecha" y la "competición por el insulto y la noticia falsa" con Vox y decidan participar "en todos los instrumentos que ellos mismos han solicitado", como la Comisión de Reconstrucción.

Pero ha insistido en que espera que esta estrategia de pedir ahora diálogo no sea "maquillaje político" en plena precampaña y haya por parte del PP no ya solo "gestos" sino "una línea de continuidad y coherencia".

"No se trata de que, cuando se convocan elecciones, ahora uno quiera cambiar o aparentar una nueva estrategia, porque puede tener mejores resultados o aceptación; hay que ser leales, sinceros y honestos", ha añadido la ministra al referirse a los populares.

Y si en el PP quieren reunirse con el Gobierno, no tiene duda de que podrán hacerlo "una o cuantas veces sean necesarias".

En cualquier caso, ha reiterado que considera "gravísimo" que el partido que lidera Pablo Casado haya estado "hablando mal de España" fuera de nuestras fronteras, y en concreto ante la negociación de las ayudas europeas, y le ha vuelto a pedir "lealtad y unidad" para afrontar la reconstrucción del país y superar la crisis económica tras el coronavirus.

"Vuelvo a solicitar al PP que defienda a España en Europa" y que lo haga de forma "leal" y "sin dobleces", ha dicho Montero, quien ha añadido que lo que está en juego es el futuro del país, y por eso se necesita "a todas las fuerzas políticas sin fisuras".

Y ha añadido que "toca defender los intereses del país, no estar pidiendo condiciones" para los fondos por una "supuesta desconfianza en la gestión del Gobierno" que el PP quiere transmitir.

En este sentido ha reprochado al presidente gallego y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, que hablase también de "condiciones financieras" a las ayudas a España, porque "no se fiaba". "No he visto cosa igual y me parece inadmisible", ha señalado.

Por eso ha insistido en su llamamiento al principal partido de la oposición para que "rectifique", reme en la misma dirección que el resto de fuerzas políticas y no obstaculice la puesta en marcha del fondo europeo de reconstrucción que están negociando los socios comunitarios para superar cuanto antes la crisis derivada de la pandemia.

De ninguna manera, ha incidido, se puede justificar que el PP esté "jugando en contra" de los intereses de todos los españoles en una negociación que comenzó el pasado viernes en un Consejo Europeo telemático y que continuará los próximos 17 y 18 de julio, días en los que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán una cumbre presencial centrada en ese plan de recuperación económica.

Los Veintisiete buscarán un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea, que pide crear un fondo de 750.000 millones de euros en ayudas financiado con deuda común y un presupuesto plurianual dotado con 1,1 billones de euros para relanzar la economía europea.