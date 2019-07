El Gobierno también usa el Consejo de Ministros para humillar a Iglesias

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, considera "inasumible" por parte del candidato a la investidura, Pedro Sánchez, el propósito de Unidas Podemos de "sacrificar" el "interés general" por el interés de una persona, esto es, Pablo Iglesias, al que Sánchez no quiere en su Ejecutivo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha calificado de "profundamente generosa" y "política" la oferta de Sánchez para formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, que según ha recordado "era lo que se pedía" por la formación morada. Ha confirmado la ministra que "en las próximas horas" el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, llamará a los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, tal y como anunció ayer, a tres días del arranque del debate de investidura, el lunes 22 en el Congreso. Y ha reiterado que su oferta se refiere a la incorporación en el futuro Gabinete de "personas representativas con conocimientos técnicos", sin aclarar si aceptaría la entrada en el Ejecutivo de dirigentes de la cúpula de Unidas Podemos distintos de Iglesias como Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique.

No obstante, en el caso concreto de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, ha dejado la puerta abierta a su incorporación al afirmar que, salvo el veto a Pablo Iglesias, "todo lo demás es un escenario abierto". "Yo no he hablado de Irene Montero con el presidente, pero les puedo garantizar que Pedro Sánchez fue ayer meridianamente claro y la ciudadanía lo ha recibido positivamente", ha destacado al ser preguntada si contaría con la confianza de Pedro Sánchez.

Eso sí, Celaá ha ratificado que Iglesias "no cabe" en su Gobierno porque no se dan las condiciones políticas ni funcionales para ello y ha recordado que Sánchez argumentó "razones de peso, políticas". También ha apuntado que la pretensión de Iglesias de entrar en el Gobierno para que los socialistas "no se desvíen" no es "de recibo" por tratarse de una posición "paternalista" ya que el PSOE lleva haciendo políticas sociales desde hace 140 años. "Aceptamos un gobierno de coalición, que era lo que se pedía. Ya está el gobierno de coalición encima de la mesa, ¿ahora qué pasa? ¿qué se pide otra cosa", se ha preguntado Isabel Celaá.

La ministra ha remarcado que esta postura "no tiene un pase" y ha considerado "una pretensión inasumible sacrificar el interés general al interés de una persona", pero al mismo tiempo ha dicho que no cree que ni el propio Pablo Iglesias pretenda "sacrificar el interés general" la semana próxima, ha insistido. También ha reiterado que es necesaria una investidura "en verde" porque de lo contrario se produciría un "bloqueo" y aunque los tres meses que casi han transcurrido desde las elecciones no son un tiempo "excesivo" sí comenzaría a notarse un "coste de oportunidad" y a pagar "un precio" si no hay investidura.

Ha eludido Isabel Celaá entrar en detalles respecto al número de ministros de Unidas Podemos que aceptaría Sánchez, bajo el argumentode que sus conversaciones con Iglesias "no pasan por la portavoz del Gobierno" y en todo caso será el propio candidato quien determine "el resultado final" junto con su interlocutor.

Además, tal y como informa elespañol.com, Celáa ha dado una vuelta de tuerca a sus razonamientos. El nuevo consiste en explicar al líder comunista que fuera del Gobierno tendría mayor libertad para opinar sobre éste: "Le aporta un grado de libertad superior para defender su proyecto político frente a los ministros de su propia formación, que estarían sometidos a la disciplina del Ejecutivo. Dentro, la relación sería explosiva entre Iglesias y Sánchez. Con Sánchez dentro e Iglesias fuera, ambos tendrían la libertad de discrepar".