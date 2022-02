El Gobierno es tajante con el PP: "Que no nos usen como coartada de sus líos"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido tajante con el PP y ha pedido que no les "usen como coartada de sus líos" porque el Ejecutivo "no tiene nada que ver" con la presunta irregularidad en la adjudicación de un contrato cercano al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Si el Gobierno hubiera tenido cualquier tipo de conocimiento de un hecho delictivo lo hubiera puesto de manera inmediata en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia", ha recalcado Rodríguez tras señalar que "es curioso que el argumento de autoridad que utilizan ambas partes sea la Moncloa".

Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno no tiene "nada que ver", toda vez que Ayuso señaló ayer a la Moncloa como origen de un dosier en su contra, aunque el líder del PP, Pablo Casado, lo ha desmentido y ha señalado que conocieron la investigación a través de personas de otra administración involucrada.

El PP cuenta con datos bancarios y fiscales en torno al polémico contrato.

La portavoz del Gobierno ha pedido a los populares que aclaren si hubo o no irregularidades y si es o no "un caso de corrupción" al tiempo que ha instado a Casado a que si es así lo ponga en conocimiento de los jueces y la Fiscalía.

"Pero que no nos usen y no nos metan en medio. Se lo digo con absoluta rotundidad, el Gobierno aquí no tiene nada que ver", ha insistido.

Rodríguez ha lamentado este "espectáculo" que perjudica a la "calidad democrática" de un país y ha puesto en valor "la ejemplaridad del conjunto de las administraciones" cuando tuvieron que actuar en los peores momentos de la pandemia.

"Un asunto turbio en el contexto de una guerra interna de un partido no puede cuestionar la actitud ejemplar en unos momentos tan duros que hemos vivido", ha dicho.

"Han de aclarar si hay algún hecho irregular constitutivo de delito y si es así que lo lleven a los tribunales", ha reiterado Rodríguez mientras que la ministra de Igualad y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha coincidido en que "cualquier sospecha de corrupción es preocupante" y "este tipo de casos solo perjudica a la democracia".

Por su parte el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha señalado en una entrevista en TVE que "ahora comprendemos por qué el PP ha estado tan nervioso y radical en los últimos tiempos" y ha mostrado su preocupación por la imagen y el impacto que pueda tener para España en el exterior este enfrentamiento en el seno del principal partido de la oposición.

"Somos un país serio y nos merecemos unos partidos de Estado; nos gustaría que el PP, que también ha sido un partido de Gobierno, se comporte como un partido constitucional de Estado", ha dicho.

EFE

