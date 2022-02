Gobierno y socios garantizan la estabilidad pese a chocar en reforma laboral

El Gobierno de Pedro Sánchez y algunos de sus principales socios coinciden en que el desacuerdo por la reforma laboral, a la que votarán no ERC, EH Bildu o el PNV, no supone un giro en la legislatura ni pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo, que pese a pactar ahora con Ciudadanos seguirá negociando con sus aliados tradicionales.

En los pasillos del Congreso, fuentes del Gobierno han recalcado que la "mayoría progresista" continua y se van a seguir aprobando leyes en el futuro por lo que la votación de la reforma laboral, que el Gobierno ha amarrado con UPN o con Cs, aunque singular, no va a afectar, y agradecen además el respaldo del partido de Inés Arrimadas.

Ni en el ala socialista del Gobierno, ni tampoco en la de Unidas Podemos ven en estos momentos peligrar la legislatura, tras trabajar, según afirman, de forma coordinada para lograr la convalidación este miércoles del real decreto ley.

En declaraciones a los periodistas, tanto el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, como la vicesecretaria general de este partido, Adriana Lastra, han asegurado que, como hasta ahora, seguirán dialogando con los grupos para buscar acuerdos, ya que son conscientes de la correlación de fuerzas.

"Nos quedan dos años para transformar este país y lo vamos a hacer con nuestros socios de siempre", ha recalcado Lastra, que admite que en esta ocasión no ha sido posible esta suma, pero recalca que "las dificultades siempre se superan" y la relación con los socios es buena.

También niegan que el desacuerdo con el Ejecutivo suponga un punto de inflexión en las filas de ERC o en las de EH Bildu, que ha señalado que si el bloque de investidura se rompe en esta votación el siguiente paso es trabajar para rehacerlo para que la legislatura continúe desde la izquierda.

Los republicanos catalanes creen además que es el Gobierno el que queda retratado y que si para alguien puede tener coste la suma configurada este miércoles en el Congreso de los Diputados es para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Joan Baldoví, diputado de Compromís, que vota a favor, ha lamentado que la reforma no haya sido aprobado por la mayoría de la investidura, lo que habría lanzado "un mensaje de fortaleza", pero no augura rupturas que hagan peligrar la estabilidad porque "la gente es responsable" y están ante una ventana de oportunidad que deben aprovechar.

Ciudadanos, que en esta ocasión se ha alineado con el Ejecutivo, no espera vuelcos en la estrategia, si no continuidad. En el grupo de los naranjas recalcan que su posición no ha variado y que respaldan aquellas normas que consideran beneficiosas para el interés general; sus conversaciones con el Gobierno se han limitado a la reforma laboral y no han tratado del futuro, aseguran.