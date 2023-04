Gobierno de La Rioja y sector agrario abordan medidas para aliviar la situación frente a la sequía

Representantes del Gobierno de La Rioja y de diferentes organizaciones profesionales agrarias se han reunido este lunes en la Bodega Institucional de La Grajera para evaluar la situación de la sequía en la Comunicación Autónoma de La Rioja y proponer medidas para aliviar la situación de las explotaciones agrarias, que serán trasladas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Entre las medidas figura también la flexibilización de determinados requisitos de los ecorregímenes, prácticas voluntarias medioambientales remuneradas de la nueva PAC, cuyo cumplimiento se vea comprometido por la situación de sequía.

En el encuentro han participado los consejeros de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita; y de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado Nájera, con sus equipos directivos, mientras, que, por parte del sector agrario, han estado presentes representantes de ARAG-ASAJA, UAGR-COAG, UPA- Rioja y de la Federación de Cooperativas de La Rioja (FECOAR).

La reunión del Ejecutivo regional con los representantes del sector agrario da continuidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja a la reunión de la Mesa de la Sequía, celebrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 19 de abril.

La reunión regional ha tenido el doble objetivo de trasladar las medidas que desde el Gobierno de La Rioja fueron expuestas en la Mesa de la Sequía, así como recoger las propuestas del sector agrario riojano para enviarlas al Ministerio de Agricultura en un documento conjunto que refleje lo que La Rioja demanda como territorio ante la sequía.

"En este contexto de altas temperaturas, escasez de lluvia y aumento de la necesidad de recursos hídricos por parte de los cultivos, debemos recordar que en esta legislatura ha sido una prioridad en la política agraria impulsar la modernización de regadíos para que la agricultura de esta región esté mejor preparada para abordar un contexto de cambio climático que exige la optimización de un bien escaso y preciado como el agua", ha destacado Eva Hita.

Este apoyo ha sido impulsado, principalmente, por el Plan para la eficiencia y sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado por fondos Next Generation de la Unión Europea, con una aportación pública de hasta el 80 por ciento del coste de los gastos elegibles en los proyectos de modernización de regadíos, con cuatro proyectos apoyados en La Rioja.

Por su parte, Álex Dorado ha remarcado que "la actual situación de bajas precipitaciones y altas temperaturas están siendo cada vez más habituales a consecuencia del cambio climático, y lo serán cada vez más en la medida en que fallemos en reducir nuestras emisiones".

Para el consejero, esto "plantea la necesidad de activar una mayor concienciación en la ciudadanía sobre un uso responsable del agua para evitar cualquier derroche innecesario ya que, si bien el abastecimiento de agua potable a pueblos y ciudades representa en torno a un 12% y su servicio, al igual que el caudal ecológico, está garantizado actualmente, cada gota cuenta y todos podemos contribuir a hacer un uso racional del agua".

En un horizonte temporal más amplio, en el que la sequía tiende a convertirse en un fenómeno recurrente a consecuencia del cambio climático, deben acelerarse las medidas de preservación de la biodiversidad, las medidas de mitigación del cambio climático y activando el también el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático (PRACC) elaborado por el Gobierno de La Rioja para actuar frente a sus efectos, como es la sequía, los fenómenos meteorológicos extremos, o la elevación de temperaturas.

En la reunión, Gobierno regional y sector agrario han coincidido en defender que el uso eficiente y sostenible del agua debe ser una responsabilidad compartida entre los diferentes sectores de actividad y la ciudadanía.

Por su parte, la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha detallado las modificaciones normativas relacionadas con el Plan Estratégico de la PAC. Entre las propuestas, ha mencionado el aumento del anticipo de la PAC al máximo posible o la demora de la entrada en vigor de las obligaciones del Cuaderno de Digital. Asimismo, desde la Administración se propone una tolerancia mayor en la evaluación de los controles de cumplimiento de la PAC, sobre todo en cultivos de leguminosas y, en general, en cultivos mejorantes.

Además, se va a solicitar la posibilidad que en un plazo posterior al fin del periodo de modificaciones de la PAC y antes del 15 de julio, se pueda cambiar de eco régimen para aquellos casos que, producto de la sequía, el agricultor vaya a dejar superficie sin cosechar.

En paralelo, la sequía generalizada en todo el país está afectando de forma importante a la disponibilidad de alimento a las cabañas ganaderas que pastorean y algunas Comunidades Autónomas ya han adoptado reducciones en los límites establecidos de las cargas ganaderas de los eco regímenes. Por ello, la Comunidad Autónoma de La Rioja va a requerir la reducción de la carga mínima en pastos húmedos a 0,2 ugm/ha y en pastos mediterráneos a 0,10 ugm/ha.

En el eco-régimen de cubiertas vegetales, se considera necesaria la flexibilización en el conjunto del Estado para permitir una labor superficial que permita limitar la competencia de la cubierta y/o limitar la obligación de mantenimiento de la cubierta, este año, hasta una fecha a determinar.

En referencia a las ayudas a la reestructuración, se podrán admitir renuncias a expedientes aprobados, de manera motivada y estudiadas caso por caso, que no conlleven la penalización de no solicitar ayudas en las siguientes convocatorias. En el caso de La Rioja no cabe aplazar la plantación al 2024 porque se aprobaron sólo operaciones anuales, pero el hecho de poder no penalizar la renuncia es una medida positiva.

Asimismo, en relación a las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias, se propone la no aplicación de penalizaciones en el caso de no poder cumplir con los compromisos establecidos.

MEDIDAS DE LA RIOJA AL REAL DECRETO DE SEQUÍA.

En referencia a las medidas que tendrían cabida en el Real Decreto de sequía, el precedente es el Real Decreto Ley de marzo de 2022 por el que se adoptaban medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, que incluyó medidas de apoyo al sector agrario en el ámbito fiscal, laboral, financiero e hidraúlico.

A este respecto, el Gobierno de La Rioja ha trasladado a las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Federación de Cooperativas Agrarias que entre las propuestas que realizará al Ministerio de Agricultura figura la exención de las tasas de impuestos; la exención de las cuotas a las Seguridad Social agraria; la bonificación de préstamos y avales; la petición de solicitud de zonas catastróficas en función de la evolución climática de las próximas semanas; las ayudas directas y de minimis, para dar apoyo a sectores o zonas con una incidencia especial de la sequía, así como la posibilidad de activar los ERTE de trabajadores tanto para cooperativas como explotaciones agrarias que tengan personal contratado todo el año, petición del sector.

Asimismo, se estudiarán beneficios fiscales, teniendo en cuenta las propuestas que hagan las Organizaciones Profesionales Agrarias.

El Gobierno de La Rioja mantendrá la próxima semana una nueva reunión con el sector agrario para hacer un seguimiento continuo de las medidas propuestas en el ámbito nacional, la implementación de medidas que den respuesta a la situación de la Comunidad Autónoma y evaluar la evolución de la situación.