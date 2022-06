El Gobierno de La Rioja recomienda extremar las precauciones ante la ola de calor que afecta a la comunidad estos días

El Gobierno de La Rioja recomienda "extremar las precauciones ante el actual episodio de altas temperaturas que está registrando la comunidad estos días y que está previsto que puedan prolongarse hasta el próximo fin de semana".

Como ha destacado el portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, "la Consejería de Salud activó el pasado día 1 de junio el Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en La Rioja que se desarrolla hasta el 15 de septiembre".

El objetivo del plan es "reducir el impacto de las temperaturas de calor extremo sobre la salud de la población de La Rioja mediante actuaciones de vigilancia, prevención y control de los efectos del calor en la morbimortalidad, ya que ésta se incrementa durante los excesos de calor debido a la descompensación de enfermedades respiratorias, circulatorias, isquémicas del corazón, diabetes, accidentes cerebrovasculares, etc".

Desde un enfoque sanitario, ha explicado el portavoz, la exposición a temperaturas excesivas afecta especialmente a los niños, a las personas mayores, a los enfermos con patologías crónicas de base y a personas que, por razones laborales, deportivas o de ocio padecen una exposición excesiva a las temperaturas extremas".

Las recomendaciones básicas para disfrutar de un verano saludable son:

Proteja el hogar Durante el día, mantenga las ventanas cerradas y las persianas, toldos y cortinas bajadas en aquellas zonas expuestas al sol para proteger la vivienda del calor.

Aproveche a ventilar su casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido.

El uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor pero no implican un descenso de la temperatura. Para ello puede ser necesario, en su caso, la utilización de aparatos de refrigeración.

Permanezca en las habitaciones más frescas, ventiladas o acondicionadas.

CUIDADOS PERSONALES

Beba mucha agua sin esperar a tener sed. Evite todo tipo de bebidas alcohólicas.

Refrésquese exteriormente con agua.

Si usted está tomando de forma crónica alguna medicación, consulte con su médico; él le recomendará la cantidad de líquidos que puede beber al día de acuerdo con su edad y su estado.

Evite las comidas calientes o pesadas. Recuerde la dieta tradicional de verano basada en platos fríos, ensaladas y frutas.

Use ropa apropiada: ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando la ropa sintética. Utilice sombrero o gorra para protegerse del sol.

Evite la exposición al sol sobre todo en las horas más calurosas.

Use protección para los rayos solares, unos 30 minutos antes de salir al sol. Aplíquese crema protectora con Factor de Protección mayor de 15 y repita la operación a menudo.

PRECAUCIONES

No es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor. Si es necesario, realice una hidratación previa al ejercicio y beba de 2 a 4 vasos de agua fresca cada hora. Las bebidas que contienen sales minerales pueden ayudar a reponer lo que se pierde con el sudor (cuidando que no existan contraindicaciones médicas). Si se siente cansado o se marea, interrumpa su actividad y trate de ir a un lugar fresco o con sombra.Planee las actividades a primera hora de la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas.

No deje a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

CUIDE A LOS MAYORES Y A LOS NIÑOS

Si se encuentran a su cargo personas mayores, vigile estrechamente su situación física, animándoles a beber líquidos aunque no manifiesten sed, supervisando la aparición de algún posible síntoma de deshidratación.

Preste atención a los familiares mayores que vivan solos.

Cuide que los niños no realicen ejercicios o juegos expuestos al sol en las horas punta de calor.

Si usted vive sólo, trate de mantener contacto periódico con vecinos o familiares.

SÍNTOMAS

El exceso de calor puede ser debido a una exposición muy intensa y corta o a una exposición mantenida aunque de menos intensidad.

Los primeros indicios del exceso de calor son: calambres irritación de la piel o quemaduras agotamiento temperatura elevada

Ante la aparición de estos síntomas, busque refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado. Tome una bebida no alcohólica fresca, descanse, tome un baño o una ducha con agua fresca, póngase ropa ligera.

Pueden aparecer síntomas de gravedad, como son:

temperatura muy elevada (> 40º C) dolor de cabeza vómitos pérdida de conciencia

Ante la presentación de estos síntomas, trate de conseguir asistencia médica lo antes posible, por los procedimientos habituales (acudir a un servicio de urgencias de atención primaria, o solicítela al teléfono de emergencia 112).

Mientras tanto, alivie de ropa y tumbe a la persona con las piernas flexionadas, humedezca la superficie corporal con paños de agua helada y si la persona está consciente dele bebidas frías.

Se establece como número telefónico de contacto de 24 horas de ámbito regional el 112 para que las personas en situación de riesgo, familias, vecinos, etc. puedan comunicar situaciones de emergencia o recibir información y movilización de ayuda si fuese preciso.