Gobierno de La Rioja colaborará con Justicia por estancia de Gali en Logroño

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado este jueves que su Gobierno colaborará con la Justicia en lo que sea preciso, en relación con la estancia del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en el Hospital San Pedro de Logroño, donde fue atendido de covid-19 entre el 18 de abril y el 1 de junio últimos.

Andreu ha realizado estas afirmaciones en el pleno del Parlamento regional, al responder a una pregunta del Grupo Popular, relativa a si piensa sustituir al director de su Oficina, Eliseo Sastre, al que el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza citará, dentro de su investigación sobre la estancia de Gali en España y su atención hospitalaria en Logroño, a la que accedió con una identidad falsa.

"Atenderemos cualquier citación (judicial) para dar las explicaciones que se nos pidan", ha recalcado Andreu, quien ha precisado que el director de su Oficina "no ha sido todavía citado" a este respecto.

Ha añadido que "toda acción de cualquier Gobierno está sometida a la fiscalización de juzgados y tribunales de justicia" y, en este contexto, ha incidido en que su Gobierno atenderá "cualquier citación" que reciba para dar las explicaciones a este respecto.

Andreu ha dicho, además, que su Ejecutivo "colaborará siempre con el Gobierno de España en lo referente a la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, dentro del marco establecido por la ley, por sentido de Estado y por responsabilidad institucional".

La presidenta del Gobierno riojano ha asegurado también que "el verdadero patriotismo está en ayudar a su Gobierno y a su país, independientemente de su color político, cuando se trata de cuestiones de Estado".

Y en esas ocasiones, el PP "ni está ni se le espera", ha lamentado Andreu, al tiempo que ha reprobado a la oposición "no tener sentido de Estado".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Angel Garrido, ha asegurado que fue la presidenta de La Rioja quien, dentro de sus competencias, autorizó el traslado de Gali al Hospital San Pedro, ante una petición realizada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Le ha pedido que "sea honesta y no se escude en el director de su Oficina", a lo que Andreu le ha insistido en que no se puede inmiscuir de la parte judicial y que, "con esta oposición, no vamos a ninguna parte".

Garrido ha asegurado también que el presidente del Gobierno de España "destituyó" a toda la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores involucrada en este caso. EFE.

pmg/alg/ram

(foto) (audio) (vídeo)