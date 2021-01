El Gobierno respeta la decisión de la Generalitat de dar el tercer grado a los presos independentistas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que el Gobierno respeta y no opina sobre la decisión de la Consellería de Justicia de la Generalitat de respaldar el tercer grado para los presos independentistas, porque "nunca interviene" en la cuestiones que tienen que ver con "intervenciones garantistas" a través de la ley penitenciaria y de "las autoridades que corresponden".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, al ser preguntada por esa decisión de la Generalitat, Calvo ha defendido que el Gobierno nunca opina sobre esas cuestiones, al igual que tampoco "juega con los plazos" de las elecciones catalanas, como sí ha sugerido que hacen otros, en alusión al Gobierno catalán y los partidos independentistas por tratar de aplazar los comicios.

"El Gobierno no se pronuncia en esta cuestiones, porque donde hay intervenciones garantistas a través de nuestra ley penitenciaria y de las autoridades que corresponde el Gobierno no interviene, y no opina", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado el "respeto entre poderes diferentes".

Y a continuación, ha añadido que "todas las cuestiones de Cataluña están en el ámbito que están, en los plazos y el rigor" y "el Gobierno no entra ahí ni juega con los plazos".

Prueba de ello es que la campaña de las elecciones catalanas empieza finalmente este jueves a medianoche, a pesar de que "otros" trataron de que no fuera así. "Nosotros nos hemos mantenido en el espacio donde un tribunal se ha pronunciado que la campaña empieza hoy y que las elecciones están trazadas, a menos que haya otro pronunciamiento, en las fechas que se han convocado", ha defendido.

"El Gobierno no interviene en esta cuestiones. A veces los hechos después de estos pronunciamientos dan la razón a que el Gobierno no interviene en estas cuestiones. Cuantas proclamas se han hecho de cosas que iban a pasar y que no pasan al ritmo de ningún calendario más que el del respeto entre poderes diferentes y del trabajo que le toca al Gobierno", ha zanjado.