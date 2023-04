El Gobierno reprocha al PP que diga que no aplicará la Ley de Vivienda y le achaca "falta de sensibilidad"

Critica que el PP presente sus propuestas en Madrid, uno de los lugares donde el acceso a una casa es más "prohibitivo"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reprochado este martes al PP que algunos de sus barones hayan avisado de que no aplicarán la nueva Ley de Vivienda y ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de falta de "sensibilidad" en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, ha pedido a Feijóo que corrija la actitud de sus barones que a su juicio "roza la falta de institucionalidad". Para la ministra es "inaceptable" que presidentes autonómicos, que tiene la obligación de cumplir la Constitución, digan que se van a saltar la ley.

En este punto ha aprovechado para lanzar un dardo a Feijóo al señalar lo siguiente: "Claro que viendo que el jefe se salta la Constitución es fácil concluir que es marca de la casa", ha apostillado, en referencia a la negativa del líder del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, con mandato caducado desde hace más de cuatro años.

ANUNCIO DE RECURSOS

Con su crítica a los líderes territoriales del PP, Rodríguez hacía referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes afirmó que no aplicará nada que no sea obligatorio, de la Ley de Vivienda, al ser cuestionada sobre el tope a los alquileres en las zonas tensionadas, uno de los puntos de la norma.

Las reticencias de Ayuso a aplicar estas medidas se producen días después de que el Gobierno anunciase un acuerdo con sus socios de investidura, ERC y Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda, después de una larga negociación en el Congreso.

Ayuso indicó que su Gobierno cumple la ley pero adelantó que no aplicaría las medidas que no sean mandatorias. "No lo voy a hacer y, desde luego, con todas mis competencias recurriré en los tribunales", indicó al tiempo que calificó la normativa como "un atropello contra la propiedad".

POLÍTICAS FRACASADAS DEL PP

La portavoz del Ejecutivo también ha sido cuestionada sobre el ofrecimiento realizado por Feijóo esta misma mañana para un pacto de Estado por la Vivienda y ha señalado que "una cosa son las palabras y otra los hechos" y a continuación ha pedido que corrija a sus presidentes autonómicos.

Además ha calificado como "políticas fracasadas" las iniciativas sobre vivienda llevadas a cabo por el PP en el pasado. A su juicio es un hecho incontestable, sobre todo para las personas que lo sufrieron en forma de "desahucios, burbuja, especulación y corrupción", ha señalado.

En la misma línea, ha acusado al PP y a Feijóo de "falta de sensibilidad" por presentar sus propuestas sobre vivienda en Madrid, una de las zonas del país donde el acceso a un inmueble es "más prohibitivo", según ha subrayado.

2.000 EUROS POR UN APARTAMENTO

Hacía referencia así al encuentro de del líder del PP con jóvenes en una terraza del centro de Madrid, donde ha propuesto una ayuda de emancipación de mil euros para pagar los gastos objetivos de alquiler o compra de una vivienda.

Así ha lamentado que en la capital se estén pagando "6.000 euros por metro cuadrado" o "2.000 euros" de alquiler por un apartamento y ha calificado la Comunidad de Madrid como "el ejemplo más dramático" de la políticas fracasadas del PP. Además, ha remarcado que Ayuso vendió 3.000 viviendas sociales a los fondos buitre.

Fuentes de Moncloa consideran que Feijóo se ha equivocado con este anuncio y especialmente con el lugar en el que lo ha hecho y señalan que el PP va a rebufo del Gobierno. Critican además que solo haya hablado con personas del partido, que no tendrán problemas para acceder a una casa, en contraposición al acto del presidente Sánchez de esta mañana en Leganés, con jóvenes "de verdad".