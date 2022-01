El Gobierno reitera que se debe avalar la "legitimidad" de la reforma laboral

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha vuelto a hacer un llamamiento para que todas las fuerzas políticas "avalen" la "legitimidad" del decreto de la reforma laboral que ha sido fruto de un acuerdo con patronal y sindicatos y que será debatido el jueves en el pleno del Congreso.

"Vamos a ser muy prudentes...creo que todos los grupos están haciendo su reflexión y pensando en el internes general del país", ha afirmado este lunes Rodríguez en una entrevista en Antena 3, en la que no ha desvelado si tras la reunión que mantuvo con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, para negociar la transferencia a Euskadi del ingreso mínimo vital (IMV), ha conseguido garantizar su apoyo.

El debate de convalidación y derogación de la reforma laboral será el jueves y de momento el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos de sus principales socios parlamentarios, PNV y ERC.

"El Gobierno trabaja en estos últimos días y en estas últimas horas en poner en valor ese acuerdo y su legitimidad", ha dicho en referencia al pacto cerrado en el Diálogo Social, "y que las fuerzas políticas se sientan partícipes y avalen esta propuesta".

Ante un posible apoyo del PNV, con una abstención al decreto, la portavoz del Gobierno ha pedido "ser muy prudentes en estas cuestiones" y ha reiterado que el deseo es que "todas las fuerzas políticas puedan sumarse".

Rodríguez también ha querido distinguir entre el decreto de la reforma laboral y la transferencia del IMV al País Vasco y ha dicho que el Gobierno "cumple con todos los territorios" y son "dos carpetas distintas".

Por otra parte se ha referido al posible apoyo de Ciudadanos a la convalidación del decreto después de que la secretaria general de Podemos y ministra de Igualdad, Ione Belarra, haya asegurado que aunque se pueda "aspirar a una mayoría reforzada", es prioritario y "muy importante que los socios estén".

"Para que nos comprendan; esta no es una norma que estemos negociando o trabajando si no que es fruto del acuerdo del Diálogo Social ...y ahora el Gobierno pide de la mano de los sindicatos y también de la patronal que los grupos políticos la validen. No estamos en un caso de tramitación de la normativa, solo en decir si o no a algo que está ya en vigor", ha reiterado Rodríguez.