El Gobierno regional requerirá este jueves al Estado los 45 millones de IVA

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo jueves el "requerimiento formal" al Estado de los 45 millones del IVA de 2017 que se adeudan a la región, como paso previo a la vía judicial, que -ha añadido- cuenta con el "consenso total" del bipartito PRC-PSOE.

"No basta con que podamos endeudarnos", ha advertido.

Revilla ha hecho este anuncio durante la sesión plenaria de este martes, la primera celebrada de forma ordinaria y con la mitad de diputados (17) para cumplir la distancia de seguridad por la COVID, en la que ha vuelto a reivindicar la "gran labor" de Cantabria y la buena gestión de su consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, pese a reconocer que la pandemia "cogió por sorpresa a todos".

"Todos los que están infectados en Cantabria caben en un autobús", ha afirmado Revilla, ya que actualmente hay 82 personas con coronavirus en la región.

Tras la pregunta acerca de la hoja de ruta del Gobierno para afrontar la situación económica generada por el coronavirus de la diputada y líder de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, Revilla ha llamado a esperar a ver con cuanto dinero contará Cantabria.

En este sentido ha incidido en la necesidad de saber lo que le llegará a la región del fondo no reembolsable a las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros y de los 140.000 anunciados por la Unión Europea para combatir la COVID, lo que -ha apuntado- pregunta "todos los domingos" en la Conferencia de Presidentes.

Revilla ha vuelto a decir que se teme "lo peor" porque Cataluña y Madrid han pedido buena parte de esos 16.000 millones de euros, e insiste en que se repartan en función del coste de los servicios como dicta la Ley de Financiación Autonómica.

Además, Sáenz de Buruaga le ha llamado a ser más reivindicativo en Madrid, ya que a su juicio "salta a la vista la debilidad de Cantabria en este mercado persa".

"Yo no me voy a callar y este Parlamento no va a tolerar que nos den cuatro migajas", ha afirmado, comprometiéndose a que, cuando lleguen esos fondos, se consensúe con los grupos parlamentarios a qué destinarlos.

Además, ha mostrado su rechazo a que la renta básica se sufrague con los 30.000 millones de euros de remanente de los ayuntamientos españoles, como ha agregado que pretende el Gobierno central, ya que a su juicio se deben destinar a dinamizar la economía, por ejemplo con la adjudicación de obra pública.

"Eso ya sería el colmo", ha enfatizado. EFE

1011705

pgh/rgr/gcf