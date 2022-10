Gobierno regional pide al Ministerio simplificar ayudas de rehabilitación de vivienda para reducir la factura energética

También solicita ampliar las cuantías de las subvenciones para que se adapten a la inflación y a la realidad económica actual

El Gobierno regional ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que revise los requisitos y simplifique los trámites de las ayudas de rehabilitación energética en viviendas y edificios Next Generation "para reducir la factura energética de las familias de la Región de Murcia", según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha señalado este martes, durante el balance que realizó de estas subvenciones, que las ayudas "apenas están llegando a las familias por la excesiva burocracia en su tramitación y el complejo diseño de las convocatorias", por lo que consideró "urgente simplificar los requisitos para que el dinero llegue a los ciudadanos".

Igualmente, Díez de Revenga ha solicitado "ampliar la cuantía de las subvenciones para adaptarla a la alta inflación y al encarecimiento de los materiales", por lo que están "desfasadas porque fueron diseñadas para otras circunstancias totalmente diferentes a las actuales".

Hasta la fecha "tan solo 257 familias han solicitado las subvenciones que están disponibles desde junio, con una dotación de 12,8 millones de euros". Estas ayudas, ha resaltado Díez de Revenga, "juegan un papel esencial" pero "si no se le pone fácil a las familias, no les llegarán y se corre el riesgo de no poder ejecutar los fondos europeos".

Estas ayudas, ha explicado, "pese a estar gestionadas por las comunidades autónomas, es el Gobierno central el que ha diseñado y fijado los requisitos de forma unilateral", por lo que apremió al Ministerio a "acelerar los cambios en los requisitos de las convocatorias de ayudas para que sean más atractivas para los ciudadanos y de verdad lleguen a las familias".

ESCASAS SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

El titular de Fomento ha informado que la línea de subvenciones para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de edificios, "es la que menos interés está generando, con tan solo 3 solicitudes, ya que solo se subvenciona el 40 por ciento de la obra", por lo que consideró "esencial modificar las condiciones para incentivar la demanda".

Díez de Revenga ha destacado que requiere de un "largo listado de requisitos", una veintena de condicionantes, entre ellos el acuerdo de la comunidad de propietarios, contar con un diagnóstico y el certificado de eficiencia energética del edificio, el contrato y presupuesto desglosado por partidas y aceptado por la comunidad y la declaración responsable.

Estas subvenciones permiten intervenciones en la envolvente de los edificios y van desde los 6.300 a los 18.800 euros por vivienda, dependiendo del ahorro energético conseguido, con un mínimo del 30 por ciento.

Ha explicado que para poder acceder a estas ayudas se fija como requisito previo realizar el diagnóstico energético y redactar el proyecto de rehabilitación del edificio, para lo cual hay ayudas y apenas se han recibido 14 solicitudes. "Una cifra muy baja que constata que las ayudas no despiertan interés entre los ciudadanos", ha concluido.

A la línea de ayudas de mejora de la eficiencia energética en viviendas se han presentado hasta el momento 240 solicitudes para la sustitución de carpinterías, equipos de calefacción y refrigeración, instalación de energía fotovoltaica, etc., que permitan reducir la demanda energética.

Díez de Revenga también ha hecho alusión a las líneas de ayudas europeas que impulsa la Comunidad para la rehabilitación de los centros históricos y barrios de los municipios, con un importe de 18,5 millones. Ha avanzado que "en los próximos días se formalizarán los primeros cuatro convenios, una vez obtenido el visto bueno del Ministerio, lo que permitirá transferirles las cuantías correspondientes", aseguró.

El titular de Fomento ha destacado que "gracias a estas ayudas 172 familias se podrán beneficiar para transformar sus viviendas y mejorar, entre otros, su eficiencia energética, reduciendo la consiguiente factura de la luz, así como adaptar sus hogares a las necesidades actuales".