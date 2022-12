El Gobierno ve el referéndum de ERC una maniobra para amarrar a su electorado

El Gobierno cree que el referéndum de autodeterminación que pide ERC para Cataluña es una maniobra de distracción de cara al electorado independentista que no ve delito en las actuaciones del 1 de Octubre. Fuentes del Ejecutivo consideran que el acuerdo con los republicanos para reformar el Código Penal supone en la práctica un reconocimiento de que lo sucedió vulneró la ley.

"Esto tiene un gran valor político", inciden fuentes del Gobierno que insisten en que la supresión de la sedición y la reforma de la malversación no les pasará factura porque es en beneficio de la convivencia en Cataluña y la gente lo valorará.

De hecho, reiteran que no habrá ninguna iniciativa sobre autodeterminación en Cataluña y restan importancia a que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya reiterado su intención de querer pactar un referéndum de autodeterminación.

Los socialistas creen que la división entre ERC y JxCAT, que hace mella en el independentismo catalán, obliga a los republicanos a anunciar que no ceden a la autodeterminación, sobre todo tras las duras críticas de JxCAT que vetaron la reforma al considerar que no hubo delitos en el 1-O y por lo tanto no debe penarse.

Entretanto, los republicanos en el Congreso reconocen que había que encontrar un punto medio, sobre todo en lo que se refiere al delito de malversación, que pudiera afectar a los encausados del "procès".

La reforma de malversación pactada con ERC no solo ha generado dudas en los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, sino que también ha abierto grietas en el PSOE, con voces discrepantes como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o la del presidente de Aragón, Javier Lambán.

Sin embargo, las fuentes niegan este malestar y reiteran que los barones deben tener claro que no hay tolerancia con la corrupción y recuerdan que la comunicación con los presidentes autonómicos en temas importantes es constante.

Sin embargo desde la Ejecutiva del PSOE, otras fuentes reconocen que sí hay reticencias y debate interno pero que, a pesar de que es un "mal trago" están todos a una porque se trata de una militancia disciplinada y están seguros de que las consecuencias serán positivas para el conflicto catalán y, a Pedro Sánchez siempre le han salido bien estas apuestas.

No se esperan desmarques en la votación de mañana en el pleno, según fuentes del grupo parlamentario socialista, que en todo caso si alberga algunas dudas de que pueda haber un goteo en revisión de algunos casos de corrupción.