El Gobierno recurrirá mañana al TC la iniciativa independentista que tramita el Parlament

El Consejo de Ministros tiene previsto acordar mañana la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que apuesta por una declaración unilateral del independencia.

Fuentes gubernamentales han explicado este lunes que la intención del Gobierno es adoptar este acuerdo en la reunión que celebra el gabinete, bajo presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y en el cual se adoptarán otras decisiones relevantes, como la anunciada reforma de la Ley del Suelo.

El paso que sobre la ILP catalana dará el Consejo de Ministros se produce después de que el grupo parlamentario del PSC-Units en el Parlament presentara su propio recurso al Constitucional contra la tramitación de esta iniciativa, cuya finalidad es que la cámara catalana declare la independencia.

La Mesa del Parlament la admitió a trámite el pasado 20 de febrero, con los votos de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC, pese al informe consultivo negativo de un letrado.

El texto presentado por Solidaritat Catalana per la Independència (SI) debía, en opinión de los socialistas catalanes, no haberse tramitado porque, tal y como estableció el dictamen del letrado, la normativa que regula las ILP establece que son causas de inadmisión por parte de la Mesa "aquellas proposiciones que tengan por objeto alguna materia sobre la que la Generalitat no tiene atribuida la competencia".

"La iniciativa no cumple con los requisitos de la ley catalana de las ILP y contó con el informe desfavorable del letrado del Parlament", remarcó el grupo del PSC al anunciar que reclamaba al Constitucional que declarara la nulidad del acuerdo de la Mesa, al igual que hará mañana el Consejo de Ministros.

El artículo 161.2 de la Constitución establece que el Gobierno "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".