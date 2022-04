El Gobierno le recuerda a Feijóo el peligro de la extrema derecha

El Gobierno le ha recordado hoy al nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el peligro que representa la extrema derecha, elevada a posiciones de gobierno en Castilla y León por su pacto con el PP, a la vista de las elecciones celebradas ayer en Francia.

El presidente francés Emmanuel Macron quedó ayer por delante de la líder de la extrema derecha Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuyo segundo asalto se celebrará el 24 de abril. La líder ultraderechista será la otra candidata, al haber quedado por delante del resto de aspirantes salvo Macron.

No ocultamos nuestra preocupación, ha dicho esta mañana en Antena 3 la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en referencia a este resultado en jornada electoral del día de ayer en Francia.

La ministra ha relacionado esas elecciones y el hecho de que la extrema derecha "ocupe la responsabilidad de Gobierno en comunidades autónomas como Castilla y León como resultado de su acuerdo con el PP de esa comunidad.

Yo creo que el PP y su nuevo líder el señor Feijóo tienen que hacer una reflexión y ver cómo la derecha democrática en toda Europa está poniendo cordones democráticos contra la extrema derecha", ha dicho.

"La derecha española está aceptando a la extrema derecha y eso significa por ejemplo aceptar planteamientos que cuestionan la existencia de una lacra como la violencia de género, que cada día está matando mujeres y niños en nuestro país, ha explicado.

Es el momento de encender las alertas, es el momento para un cambio de rumbo, ahora que acaba de entrar el señor Feijoo, hacia la línea de la derecha europea, ha añadido, antes de circunscribir la debacle electoral del socialismo francés a las circunstancias del país vecino, no sin dejar de recordar que el presidente Macron viene del socialismo.

FACTURA ELÉCRICA

Isabel Rodríguez se ha referido así mismo a la próxima bajada de la factura de la luz en la mitad de lo que estamos pagando ahora cuando, definitivamente, la UE asuma la propuesta específica sobre esa energía de España y Portugal. Al día siguiente de que se acepte el Gobierno reaccionará, ha anunciado.

La Guerra de Putin está provocando consecuencias en toda Europa, ha señalado a este respecto, y sobre las sanciones que deba aplicar la UE ha expresado la necesidad de ser contundentes pero manteniendo la unidad.

Sobre la propuesta de bajar los impuestos realizada por Feijóo, ha respondido que hemos puesto en marcha un plan de respuesta a la guerra".

"Ahora es más barato llenar el depósito de los vehículos, hemos tomado medidas para el sector agroalimentario, especialmente el lácteo, para los transportistas, hemos dado respuestas contundentes que también implican bajada impuestos, pero de impuestos selectivos, como hacen otros países de nuestro entorno, como los que afectan a la factura eléctrica y que suponen entre 10 y 12.0000M para el Estado, ha recordado.

Esperamos que esté ahí también, en el acuerdo con estas propuestas, el partido de la oposición, ha señalado antes de decir que lo que no que no cabe es, en situación de preocupación de la ciudadanía, usar las dificultades para hacer electoralismo. El PP habla de bajar los impuestos cuando están en la oposición, pero no hace tanto que estuvieron en el Gobierno y pusieron impuestos a casi todo, hasta pusieron impuestos al sol.

Finalmente, Rodríguez ha insistido en la línea de que el PP vuelva a asumir algunos consensos básicos, un objetivo para el cual el Gobierno va a hacer todo lo posible. EFE

