El Gobierno rechaza el ultimátum de Torra y le pide "distensión y calma"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que el Ejecutivo "no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo" en Cataluña, y ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, "distensión y calma".

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Celaá ha respondido así a la advertencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".

"El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta, se la damos ahora mismo, y es autogobierno y no independencia, convivencia y no independencia", ha dicho Celaá.

La portavoz del Ejecutivo ha hecho hincapié en que el Govern "debe garantizar" la convivencia y los derechos de todos los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, y le ha recordado que en el referéndum del 1-O del pasado año "se puso en evidencia la fractura de la sociedad catalana", y que "la obligación de todos" es ayudar a cerrar "las heridas abiertas".

"Hay muchos intereses que pretenden agudizar el conflicto", ha dicho Celaá, quien ha subrayado como portavoz del Gobierno que "las decisiones desmedidas en el pasado no pueden condicionar de ninguna manera el futuro" y que las salidas dialogadas que "exige" Europa "son las únicas deseables en una sociedad avanzada y democrática".

El presidente de la Generalitat, ha continuado, conoce la posición del Gobierno porque se la transmitió el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y es "la misma posición manifestada por los catalanes cuando han sido llamados a las urnas".

"No quieren la independencia, reclaman la convivencia y eso solo es posible con ley y diálogo, que es justamente lo que hace el Gobierno de España cada día", ha declarado.

Celaá ha insistido en que el independentismo debe "asumir su responsabilidad" y "gobernar" y "no gesticular" ni "volver a caminos que conducen a la frustración".

El Gobierno considera que Torra "se vuelve a equivocar", que lo hizo ayer al "jalear a radicales contra los mossos" y que lo ha hecho hoy "lanzando amenazas" a Sánchez.

En ese sentido, ha asegurado que ni la "radicalidad" ni la "amenaza" son el camino, sino que "el camino es la ley y el diálogo" y que en Cataluña "sobran gestos y falta responsabilidad".

A juicio del Ejecutivo, la apuesta por el diálogo "está teniendo frutos" como demuestran los mayores recursos económicos de que dispone la Generalitat, la reducción de la conflictividad institucional o las mesas de trabajo que se han creado.

Celaá ha recalcado que "entre la quiebra de la legalidad y el 155 que algunos quieren imponer", "entre el salto al vacío y el 155 perpetuo", existe un largo camino marcado por el diálogo y la recuperación de la convivencia que es "donde está el Gobierno y la mayoría de la sociedad catalana".

Se ha dirigido asimismo al PP y Ciudadanos a los que ha dicho que "hacer oposición hoy es apoyar al Gobierno en cuestiones de Estado" y que Cataluña "es una cuestión de Estado".