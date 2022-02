El Gobierno "rechaza tajantemente las descalificaciones" realizadas por el presidente de México

El Gobierno de España "rechaza tajantemente las descalificaciones" realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas.



Así lo asegura un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que subraya que el Ejecutivo quiere tener con México "unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos".



Ha abundado en esta idea el propio titular de Exteriores, José Manuel Albares, que en unas declaraciones a la prensa en Bruselas ha asegurado que España "rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones" del presidente de México.



Exteriores recuerda que España y México son “socios estratégicos unidos por profundos lazos humanos, culturales históricos, lingüísticos y económicos”, y que más de 175.000 españoles viven en México y cerca de 30.000 mexicanos residen en España, que es el segundo inversor en México, con más de 70.000 millones de euros, y cuenta con 7.000 empresas en ese país.



“España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México y reforzar los lazos con este pueblo hermano”, añade Exteriores, que desea unas relaciones "basadas en el respeto mutuo" y "sin este tipo de manifestaciones”, apunta en referencia a las declaraciones de López Obrador.



El presidente de México planteó este miércoles en una conferencia de prensa la posibilidad de “hacer una pausa” en las relaciones entre ambos países.



Este jueves ha aclarado que "no hay ninguna ruptura" con España aunque insistió en una "pausa" en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.



"Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa. No hablé de ruptura. No. Dije: vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", ha afirmado.



Tras conocer las primeras palabras del mandatario mexicano, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo Marcelo Ebrard para aclarar los términos de las palabras de López Obrador.