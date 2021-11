El Gobierno rechaza el debate sobre la prisión permanente: "El TC ha hablado"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha descartado este martes que el Gobierno vaya a reabrir del debate de sobre la prisión permanente revisable porque la sociedad "no merece" que se le genere incertidumbre y porque el Tribunal Constitucional "ya ha hablado".



Llop se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta al senador del PNV Imanol Landa, cuyo partido mantiene la exigencia de derogar una medida aprobada en 2015 con el único apoyo del PP y que fue recurrida ante el Constitucional, entre otros, por el grupo vasco y por el socialista.



Recientemente, el TC ha avalado la constitucionalidad de esa medida, lo que supone "un antes y un después que no se puede soslayar", ha recordado la ministra, reacia a tomar ninguna medida "con la misma falta de sensatez", de estudios y de diálogo con la que, a su juicio, actuó el PP a la hora de implantarla.



La ministra ha apuntado además que se trata de una cuestión que afecta "al sentimiento social y al dolor", lo que también debe tenerse en cuenta, aunque no de manera exclusiva



"La sociedad no merece que el Gobierno reabra ahora este debate que genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad y que lo haga justo cuando el TC ya se ha pronunciado", ha zanjado Llop.



El senador del grupo vasco ha recalcado que esa medida fue fruto de una legislación "en caliente" y que introdujo en el sistema penitenciario una "función vengativa" impropia de "sistemas democráticos maduros".



"Es momento de actuar con responsabilidad y con altura de miras", ha manifestado Landa, quien ha pedido medidas para evitar entrar en una deriva que conduzca a un "derecho penal totalitario, desigualitario, desproporcionado e injusto".