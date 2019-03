El Gobierno ratifica a Compromís que el DNI no se puede expedir en embajadas

EMBAJADAS DNI

El Gobierno ha ratificado al senador de Compromís Carles Mulet que los DNI no se pueden expedir en embajadas y consulados, no solamente por cuestiones técnicas, sino porque legalmente este documento no es exigible para los expatriados españoles, que se identifican mediante sus pasaportes.,Mulet había dirigido una pregunta escrita al Ejecutivo en la que solicitaba la modificación de la legislación para que los españoles residentes en el exterior puedan expedir y renovar sus