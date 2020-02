El Gobierno quiere estar en el "núcleo decisorio" de la UE, con París y Berlín y también con "otras alianzas"

González Laya propone "adaptar la política exterior" para influir en un mundo "en el que se levantan muros" y se cuestiona la democracia

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha avanzado este jueves la determinación del Gobierno de estar "en el núcleo decisorio" de la UE, con unas relaciones "decisivas" con Francia y Alemania como "impulsores" del proyecto europeo, pero también con el "hermano vecino Portugal" y con otras alianzas para no "quedarse cortos".

"En un momento en que Europa se empequeñece con la salida del Reino Unido, en que el eje de Europa se desplaza al Este, de titubeos entre Francia y Alemania, tenemos que ser capaces de tejer alianzas también con otros socios para avanzar el proyecto común", ha dicho ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Según ha explicado, España quiere tener "un peso decisivo en la creación de consensos europeos", sin ser "eurobeatos" sino "euroconvencidos" y "euroactivistas". "No somos ni cabeza de ratón, ni cola de león, sino un socio que hoy tiene peso específico propio firmemente comprometido con la construcción europea", ha dicho.

La nueva jefa de la diplomacia española ha comparecido ante los diputados proponiendo un nuevo paradigma en la política exterior: "No una revolución, sino una adaptación estratégica a un mundo más geopolítico".

Se trata, ha detallado, de que España "entre en la batalla" de definir cuál será "el alma" del orden mundial, en un momento de grandes transformaciones. Para ello, ha pedido a los diputados "remar todos en la misma dirección" para llegar "más lejos", porque si el eje central del debate es "la discordia" se perderá "capacidad de influir y de dar forma al futuro".

González Laya ha recalcado que "España es un país diverso, multicultural, plurilingüe, un Estado de Derecho y una democracia consolidada y quiere trabajar por un mundo que refleje a España como es y donde sus intereses se vean mejor defendidos, es decir, abierto, tolerante, multilateral e integrado.

Eso, ha argumentado, pasa por defender y adaptar el orden internacional, en un momento en que en muchos países se está viendo cuestionado el "contrato social" que fundamenta las democracias liberales y está volviendo "el poder como elemento determinante en las relaciones internacionales".

El diagnóstico de Exteriores es que el orden internacional vive una triple fractura: social y política, medioambiental y tecnológica de gobernanza y para ello se propone que toda la política y la acción exterior responda a cinco ejes: democracia, derechos humanos y feminismo; integración regional y multilateralismo; economía global, integrada, justa y equitativa; sostenibilidad y lucha contra el cambio climático y, por último y de manera instrumental, un servicio exterior "anticipatorio, capaz y digital".

En esos cinco ejes ha enmarcado todas las prioridades de la política exterior española y ha señalado que en materia de derechos humanos España no pedirá a nadie lo que no haga ella misma porque no habrá "dobles raseros".

Dentro del trabajo para "apuntalar la democracia" se ha referido a "las recientes quiebras de la institucionalidad democrática en lugares como Nicaragua o Venezuela" y ha mencionado que España tiene un papel como "impulsor de salidas negociadas a la crisis de Venezuela" y busca "encontrar soluciones políticas allí donde el conflicto parece enquistado como en Nicaragua o en Haití".

RESOLVER LOS "ESCOLLOS" CON EEUU CON DIÁLOGO

En cuanto a Estados Unidos, ha destacado que solamente el volumen comercial -intercambios de 100 millones de euros diarios-- pone de relieve la importancia de la relación con un "socio y amigo".

Eso sí, ha destacado que en la relación también hay "escollos", que son "la imposición unilateral de sanciones con efectos extraterritoriales, el proteccionismo y, en particular, la imposición de aranceles y derechos". Con todo, está convencida de que esos escollos se pueden "resolver por la vía del diálogo" y en eso va a trabajar.

La ministra ha hecho un repaso de las diversas zonas geográficas pero ha finalizado con una nueva alusión a las 'luces largas', anunciando la creación de un panel de alto nivel sobre Tecnología y Orden Global para abordar los desafíos planteados por la revolución tecnológica como la geopolítica de la Inteligencia Artificial o del 5G y su incidencia en la soberanía, en procesos electorales o en el desarrollo de nuevas capacidades defensivas y ofensivas.

MÁS FINANCIACIÓN PARA LA ONU Y PRESENCIA ESPAÑOLA

El apoyo al multilateralismo se traducirá, entre otras cosas, en una revisión de la política española de financiación voluntaria de la ONU, acompañada de una mejora de los mecanismos de participación de jóvenes profesionales españoles para fomentar la presencia española en la organización.

También se ha propuesto desarrollar una red de talento español en el exterior para conectar mejor con España a los miles de españoles que desarrollan funciones en organizaciones internacionales, centros académicos y empresas "para que actúen como embajadores" de España como ya lo son.

A su modo de ver, España "puede y debe hacer mucho" por el orden internacional, porque siendo una de las 20 mayores economías del mundo, una de las 20 democracias plenas, miembro del G20, de la OTAN, potencia cultural anclada firmemente en la UE, "miembro orgulloso de la comunidad iberoamericana y con capacidad de influencia en el Mediterráneo puede ser "un país nodal".

MÁS MUJERES EN LA CARRERA DIPLOMÁTICA

Para ello, ha avanzado que a la "diplomacia clásica se añadirá la "dimensión económica, climática, humanitaria y feminista". De puertas adentro, buscará aumentar la presencia de mujeres en la carrera diplomática, dado que son solo el 26 por ciento del colectivo y menos aún, un 15 por ciento, titulares de Embajadas.

Además, ha avanzado una "estrategia de diplomacia humanitaria" en colaboración con otros Ministerios y una inminente propuesta para reformar la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Además, España presentará una nueva candidatura para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de nuevo en 2025-2027 (ya lo es en 2018-2020).

González Laya ha reiterado el compromiso de derogar el voto rogado, y ha señalado que se avanzará la digitalización de los servicios consulares para hacer más ágil la expedición de visados, además de emprender un "redespliegue consular" para incidir en la diplomacia económica que se ha propuesto impulsar.