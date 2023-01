El Gobierno ve que el TJUE allana que Puigdemont pueda ser entregado a España

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha opinado este martes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las euroórdenes "parece traducir" que se va a "facilitar" que el expresidente catalán Carles Puigdemont "pueda rendir cuentas ante la Justicia española".

Rodríguez se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que el TJUE haya fallado que ningún país de la Unión Europea puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes contra los líderes independentistas.

La sentencia del TJUE limita las opciones de estados de la UE que se opongan a entregar a esos dirigentes a la creencia de que en España existen "deficiencias sistémicas" para garantizar sus derechos fundamentales, siempre con "carácter excepcional".

Tanto Puigdemont como su abogado, Gonzalo Boye, creen que esta decisión deja "en vía muerta" las extradiciones, pero el Ejecutivo opina que, por el contrario, se allana el camino para que Puigemont, huido desde 2017, rinda cuentas ante la Justicia española.

El fallo será fundamental para determinar el futuro judicial de Puigdemont, a quien el juez del Supremo Pablo Llarena ha procesado por los delitos de malversación agravada y desobediencia, después de que el de sedición quedase derogado con la reforma del Código Penal.

Llarena, no obstante, no emitirá la nueva euroorden contra Puigdemont y el otro eurodiputado de JxCAT, Toni Comin, hasta que el Tribunal General de la UE decida sobre su inmunidad parlamentaria, en una decisión que aun no tiene fecha y que se podrá recurrir ante la instancia superior, el TJUE.