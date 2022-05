El Gobierno no publicará balanzas fiscales para no "alimentar agravios"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Gobierno no publicará las balanzas fiscales para no "alimentar el agravio territorial" ni generar instrumentos que puedan utilizarse "como arma arrojadiza".

Lo ha dicho en respuesta en el Pleno del Senado a una interpelación de la representante de JxCat Teresa Rivero, que ha exigido al Gobierno el "ejercicio de transparencia" que supone la publicación de ese documento para con el "Estado autonómico que todavía somos".

Rivero, que ha explicado las balanzas fiscales como "un instrumento de información económica que proporciona los flujos fiscales interterritoriales y el saldo fiscal o diferencia entre ingresos y gastos imputados a cada territorio", ha recordado que, mientras en Cataluña se han calculado desde 1990, el Estado solo ha publicado una, en 2008 y con datos de 2005.

Según la senadora de Junts, aplicando el estudio y el método que sea "en Cataluña no nos salen las cuentas", porque el "déficit catalán" ha sido cifrado hasta en más de 16.500 millones de euros.

En su respuesta, la ministra de Hacienda y Función Pública ha reprochado a Rivero que haya empleado términos como comunidades "subsidiadas" o "ayudas" de Cataluña al resto de territorios y ha argumentado en sucesivas ocasiones y de diferentes maneras que "no son los territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos".

"Tengo una firme convicción de que Cataluña o Madrid no son mas solidarias que Andalucía o Extremadura, lo que sucede es que gozan de un PIB per capita mayor y por eso sus ciudadanos, individualmente, aportan más, pero no aportan más porque hayan nacido en un sitio o en otro".

Por ello, ha concluido, "lo lógico es que las balanzas fiscales digan que las comunidades más ricas tienen un saldo negativo, porque en ellas hay más concentración de ciudadanos de rentas altas".

Después de que la senadora catalana la haya criticado en su segunda intervención por decir "que saber la verdad puede ser utilizado para reproches", la ministra ha reiterado para cerrar el debate que el Gobierno "no va a contribuir de ninguna de las maneras a que a partir de una cuestión académica parezca que hay territorios tratados injustamente porque tienen más ciudadanos que aportan más".

"No son los ciudadanos de Cataluña más solidarios que los andaluces o los extremeños", ha insistido Montero, que ha afirmado que lo que el Gobierno va a hacer es "apoyar todos aquellos instrumentos académicos que permitan conocer la realidad", pero "sin contribuir a agravios comparativos e intereses partidistas". EFE

esv/ram